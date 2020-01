IN BEELD. Adil & Bilall en BV’s schitteren op première ‘Bad Boys For Life’ LV

16 januari 2020

21u44 8 Film Het zijn spannende tijden voor regisseurs Adil El Arbi (31) en Bilall Fallah (34). Donderdagavond stelden ze hun Hollywooddebuut ‘Bad Boys For Life’, met het iconische filmduo Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrollen, voor het eerst voor in Vlaanderen.

Landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah trokken naar Hollywood voor ‘Bad Boys For Life’, het derde deel in de ‘Bad Boys’-franchise. Wereldsterren Will Smith en Martin Lawrence vertolken opnieuw de hoofdrollen en spelen agenten Mike en Marcus die nog een laatste keer de handen in elkaar slaan. In echte Hollywoodstijl gaat dat gepaard met spectaculaire stunts, snelle achtervolgingen en een vleugje humor. “Bad boys, bad boys, what you gonna do?”

De film is pas écht in Vlaamse cinemazalen vanaf 22 januari, maar donderdagavond stelde het duo de film alvast voor aan de Vlaamse pers en BV’s.

Regisseurs en sterren van de avond Adil El Arbi en Bilall Fallah arriveren in stijl met een Porsche, mét gepersonaliseerde nummerplaat natuurlijk.

Brussels minister Sven Gatz ging breedlachend op de foto met Adil.

Ook Astrid en manlief Bram Coppens waren van de partij.

Zussen Heidi en Erika Van Tielen maakten er een avondje uit van.

Kersvers Miss België Celine Van Ouytsel nam vriendin Yentl Keuppens mee.

Acteur Jan Van Looveren dostte zich netjes uit in een pak en nam een goede vriend mee.

Goede vriend Dimitri Vegas kwam supporteren voor Adil & Bilall.

Ook Junes Lazaar wou op de foto met Miss België.

‘Dertigers’-actrice Kim Van Oncen straalt met vriend Niels De Jonck aan haar zijde.