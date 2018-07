In 2016 overleden Carrie Fisher te zien in nieuwste Star Wars kv

27 juli 2018

23u09

Bron: Reuters 7 Film Carrie Fisher, die overleed in 2016, zal te zien zijn in de volgende 'Star Wars'-film. Daarvoor zullen nooit eerder vertoonde beelden gebruikt worden die ze opnam voor 'Star Wars: The Force Awakens', zo deelde Walt Disney Co. Studio vrijdag mee.

Carrie Fisher overleed in december 2016 na een hartaanval. Haar carrière zat net weer in de lift. Ze was toen weer te zien in 'Star Wars: The Force Awakens', samen met haar voormalige collega's Mark Hamill en Harrison Ford.

En er is nog een verrassing: acteur Mark Hamill, wiens personage Luke Skywalker leek te sterven in 'Star Wars: The Last Jedi' zal immers ook te zien zijn in de nieuwe film, maakte Disney bekend. Of Skywalker dan toch niet dood is, of enkel te zien zal zijn in flashbacks of een andere gedaante, lichtte het bedrijf niet toe.