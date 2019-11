Imposante set van grootste Nederlandse speelfilm in 10 jaar tijd strijkt neer in België MVO

19 november 2019

16u27 0 Film Belgisch productiehuis Caviar slaat de handen in elkaar met het Nederlandse Levitate Film (hoofdproducent) voor de productie van de Nederlandse oorlogsfilm ‘De Slag Om De Schelde’. De opnames gingen eerder dit najaar van start in Litouwen en worden nu verder gezet op Belgische bodem op het voormalige vliegveld van Sint-Truiden. Netflix brengt de film naar haar leden wereldwijd, met uitzondering van Nederland.

De regie van de film is in handen van Matthijs van Heijningen Jr. en Paula van der Oest schreef het scenario. Met een budget van €14 miljoen is ‘De Slag Om De Schelde’ de grootste Nederlandse oorlogsfilm van de afgelopen 10 jaar. Levitate Film neemt de hoofdproductie van de film voor zijn rekening. De film wordt gemaakt op initiatief van het vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg in het kader van 75 jaar vrijheid en komt op 26 november 2020 uit in de bioscopen in Nederland.

Centraal in de film staat de De Slag om de Schelde die in het najaar van 1944 plaatsvond in Zeeland en West-Brabant waarbij meer dan 10.000 personen het leven lieten. Deze slag, die beslissend was voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog, staat bekend als één van de belangrijkste en heftigste slagvelden in West-Europa en toch is er door de jaren heen weinig aandacht aan besteed. De film gaat hier verandering in brengen en vertelt het verhaal van drie jonge personages die ieder op hun eigen manier met oorlog en vrijheid omgaan.