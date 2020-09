Imanuelle Grives heeft na celstraf voor drugshandel op Tomorrowland nieuwe filmrol te pakken SDE

25 september 2020

07u19

Bron: Telegraaf 0 Showbizz De Nederlandse actrice Imanuelle Grives (35) gaat meespelen in de film ‘Zwanger & Co’. Het is haar eerste filmrol sinds ze vorig jaar in ons land in de cel belandde voor drugshandel op Tomorrowland.

Het was distributeur Dutch FilmWorks die donderdag met het nieuws naar buiten kwam. Imanuelle Grives heeft een rol in de film ‘Zwanger & Co’ van regisseur Johan Nijenhuis. Die vertelt het verhaal van een verloskundige (Lieke van Lexmond) die zonder vaste partner toch zwanger blijkt. Van emptynestsyndroom tot spermadonor, in ‘Zwanger & Co' zullen alle vormen en uitdagingen van het moderne ouderschap aan bod komen.

Voor Imanuelle is het haar eerste filmrol sinds ze gearresteerd werd voor drugshandel op het festival Tomorrowland. Zij werd in Antwerpen veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk, en achtduizend euro boete. Aanvankelijk verklaarde Imanuelle tegenover de politie dat ze zich voorbereidde op een rol in de film ‘Suriname’. Die verklaring klopt slechts gedeeltelijk, gaf de actrice later toe. “Komt het voor honderd procent door die rol? Nee. Komt het voor nul procent door die rol? Nee, ook niet. Het is niet helemaal onwaar, maar het kwam door een combinatie van factoren”, blikte de actrice terug.

In datzelfde interview gaf Imanuelle ook aan dat ze wilde blijven acteren. “Gelukkig zijn er verzoeken binnengekomen voor acteerwerk. Ik zie dit als een periode van resetten. Ik wilde eerst stabiliseren en een sterk fundament bouwen voor ik weer aan het werk ga.” Die stabiliteit lijkt er nu te zijn, nu ze toezegde om in ‘Zwanger & Co' te gaan acteren. De opnames zijn inmiddels gestart. De film moet in de loop van 2021 in de bioscopen te zien zijn.

Lees ook:

Imanuelle Grives grapt over celstraf bij rentree: “Terug van verplichte vakantie”



Imanuelle Grives geeft eerste interview na gevangenisstraf: “De verhuurder van de Airbnb zag de drugs en belde de politie”



Imanuelle Grives, die betrapt werd met drugs op Tomorrowland, wordt voorlopig vrijgelaten