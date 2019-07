Imanuelle Grives dealde drugs op TML ‘voor een filmrol’. Ook deze acteurs gingen wel héél ver voor hun vak MVO

28 juli 2019

11u30 0 Film De Nederlandse actrice Imanuelle Grives beweert dat ze drugs bij zich had op Tomorrowland om zich ‘in te leven voor een toekomstige rol als drugsdealer’. Dat zal haar waarschijnlijk duur komen te staan, want ze blijft voorlopig aangehouden. Of haar uitleg waar is of niet, moet nog blijken, maar ze zou alvast niet de eerste actrice zijn die wel erg vergaat voor een rol. Ook deze acteurs konden er wat van...

Jared Leto stuurde collega’s gebruikte condooms

Een rare snuiter, die Jared Leto. Om zich vollédig in te leven in zijn rol van superschurk The Joker, stuurde hij een dood varken (geen grap), kogels en gebruikte condooms (helaas ook geen grap) naar zijn collega’s uit ‘Suicide Squad’. Hij hield vol dat hij er niet alleen fysiek zoals de enge clown moest uitzien, maar dat hij zich ook mentaal zo moest voelen. Hij isoleerde zich en sloot zich dagenlang op in zijn kamer. Jared wilde naar eigen zeggen een bepaalde dynamiek creëren op de set.

“Een element van verrassing, spontaniteit”, legde hij zijn vreemde cadeautjes uit. Hij bleef ook in zijn rol nadat de camera’s stopten met draaien. “The Joker respecteert dingen als persoonlijke ruimte of grenzen niet”, meent hij. Zijn collega’s vonden het allemaal maar vreemd, maar geven toe dat het werkte. “Toen we dat dood varken kregen, werd het wij tegen hem, en dat verbond ons als groep.” Alleen Adewale Akinnuoye-Agbaj (die Killer Croc speelt) vond het er zwaar over gaan. “Als je zo’n feestje geeft, nodig me dan uit, in plaats van me de vieze restjes te sturen.”

Christian Bale hongerde zichzelf uit

Je moet er wat voor over hebben om Batman te zijn. Zeker als je tussendoor nog enkele andere rollen wil vertolken waarvoor je geen kleerkast mag zijn, maar net een mager en fragiel mannetje. Christian Bale kon het allemaal aan, of dat dacht hij toch. Voor ‘Vice’, waarin hij voormalig vicepresident Dick Cheney speelde, moest Bale 44 kilo aankomen om wat papperiger te worden, en het is niet de eerste keer dat hij zijn gewicht zo drastisch moest veranderen. Door de jaren heen heeft de acteur, die 1m83 lang is, al tussen de 55 en de 90 kilo gewogen. Geen van beide uitersten zijn gezond.

“Ik ga ermee stoppen”, liet de acteur begin dit jaar in een interview weten. “Het begint een tol te eisen op mijn lichaam, en dat wil ik mezelf niet meer aandoen. Vroeger kon ik er beter tegen, ook al kwam ik bij op heel ongezonde manieren. Had ik pas een rol gespeeld waarin ik héél mager was, dan begon ik niet rustig met soepjes te eten om terug spieren op te bouwen, maar vloog ik meteen in de pizza en de ijsjes. Daar was ik dan redelijk ziek van, maar het kon me niets schelen.” Benieuwd naar al zijn transformaties? Bekijk ze hier in een overzichtje.

Leonardo DiCaprio zorgde voor bloederig spektakel

DiCaprio speelde in de prent ‘Django’ (2012) de meedogenloze plantage-eigenaar Calvin Candie. Bij een bepaalde scène smeet Calvin woedend een glas kapot. “Leo sloeg ontelbare keren met zijn hand op tafel en brak daarbij een kristallen glas”, vertelt de producer. “Het bloed droop langs zijn hand, maar hij viel niet uit zijn rol en bleef maar door gaan. Na de opname moest hij gehecht worden, want de wonde was te diep om zo te genezen.” Kort samengevat: een klein stukje bewijsmateriaal om aan te kaarten dat het schandalig is dat deze man pas in 2016 een Oscar kreeg.

De walging op het gezicht van zijn tegenspeelster, Kerry Washington, was dus écht, zo zei ze achteraf. “Het was geniaal dat hij zijn verwonding gebruikte om de scène kracht bij te zetten, maar uiteindelijk smeerde hij wel bloed over mijn gezicht. Écht bloed!”, lachte ze. “En dat gaf mij toch serieus de kriebels.”

Patricia Arquette spendeerde 12 jaar aan het maken van één film

De film ‘Boyhood’ moest het niet hebben van de plotlijn, maar meer van het opzet: het duurde twaalf jaar om de film te maken, zodat de kijkers Ellar Coltrane konden zien opgroeien van klein jongetje naar jongvolwassene. Patricia speelde zijn moeder. Twaalf jaar is een serieuze investering voor één film. Gelukkig voor haar, won ze er ook een Oscar voor. Het beeldje voor ‘beste actrice in een bijrol’, om precies te zijn.

Natalie Portman volgde een jaar lang 8 uur per dag balletles

Voor haar hoofdrol in de balletfilm ‘Black Swan’ (2010) moest Natalie Portman een jaar lang op balletles. Niet simpel, gezien ballet één van de moeilijkste sporten is om op latere leeftijd nog te leren. Het vergt extreme soepelheid en vooral veel kracht in de voeten. Een héél jaar lang oefende ze acht uur per dag, dus dat is eigenlijk een voltijdse inschrijving op de balletschool. Zelfs toen ze een rib brak gooide ze de handdoek niet in de ring. Even later stond ze alweer aan de barre. “Ik had eigenlijk geen keus”, zei ze daarover. De film van Darren Aronofsky werkte namelijk met een héél laag budget. “Tijdens een mislukte lift schoof één van mijn ribben onder de andere, en dat deed erg veel pijn. Ik vroeg de regisseur, die ook aanwezig was, of hij de dokter wilde roepen. Hij vertelde me dat er helemaal geen dokter aanwezig was, omdat ze die niet konden betalen.” Natalie won een Oscar voor al haar moeite.

Jamie Foxx liet zijn ogen dichtlijmen

Nee, dat is geen grapje. Omdat hij in 2005 de hoofdrol mocht spelen in een biografische film over blueszanger Ray Charles, wilde hij wel eens weten hoe het precies was om blind te zijn, zoals Ray. Hij plakte zijn ogen dus dicht zodat hij niet meer kon zien, en dat leverde hier en daar toch wel problemen op. Foxx raakte er namelijk van in paniek en begon erdoor de hyperventileren. Bovendien vergeten zijn collega’s hem een keertje mee terug te nemen naar de set, na een etentje in een nabijgelegen restaurant. Oeps... Maar eind goed al goed, want ook hij won een Oscar voor ‘beste acteur’.

Saoirse Ronan leerde sonata van Beethoven

Vreselijk moeilijk is het, zo’n sonata van Beethoven leren spelen op de piano. Maar de Ierse actrice Saoirse Ronan deed het toch, en dat alleen voor een rol in de film ‘Byzantium’. Het duurde twaalf weken voor het ze nummer helemaal onder de knie had. Ze was slechts zeventien jaar toen ze gecast werd voor de film in 2011, en had nog nooit eerder piano gespeeld. Muziekexperts noemden het een wonder.

Ryan Gosling ging in leer bij een meubelmaker

Gosling maakte zichzelf onsterfelijk dankzij zijn hoofdrol in de romantische film ‘The Notebook’, naast Rachel McAdams. Maar hoewel we hem vooral zullen herinneren voor zijn goede looks en romantische oneliners, was hij veel beter voorbereid op de rol dan je zou denken. Zo ging hij in de leer bij een meubelmaker, omdat zijn personage Noah aan het eind van de film volledig zelf een huis begint te bouwen, inclusief meubels. De houten tafel die te zien is in de film, heeft hij zelf gemaakt. Overcompensatie misschien? Want hoewel ze smoorverliefd moesten lijken op het scherm, kon hij met zijn tegenspeelster Rachel niét door één deur.

Daniel Day-Lewis liet zich met de lepel voeden

Voor zijn rol als de verlamde artiest Christy Brown in ‘My Left Foot’ (1989), zette hij zichzelf weken aan een stuk in een rolstoel en weigerde hij om eruit te komen. Bovendien spendeerde hij zijn dagen in het ziekenhuis, tussen andere verlamde personen, om inspiratie te putten uit hun ervaringen. Daarnaast eiste hij ook dat hij met de lepel gevoed zou worden, gezien Christy zijn handen niet kon gebruiken. Hij kreeg de Oscar voor ‘beste acteur’.

Jim Carrey ging zó ver dat er een documentaire over gemaakt werd

Je hebt toewijding, en dan heb je obsessie. In het geval van Jim Carrey, die de rol van zijn grote idool Andy Kaufman mocht spelen in ‘Man On The Moon’, was er eerder sprake van dat laatste. “Mensen gaan deze productie aanklagen wegens mentale stress”, klaagden medewerkers van de film luidop. Jim bleef constant in zijn rol, zowel op als naast de set. “Ik bleef mezelf afvragen hoever ik erin kon gaan”, zegt hij daarover in ‘Jim & Andy: The Great Beyond’, een documentaire die te bekijken is op Netflix. Want ja hoor, zijn verhaal is zo extreem dat er een docu over gemaakt werd.

Sommige getuigen beschrijven zijn acteerkunsten ‘op het randje van psychotisch’. Zelfs de regisseur wist niet meer wat hij met Jim moest aanvangen. “Tja, ik ging héél ver”, geeft de acteur toe. “Toen de opnames afgelopen waren, wist ik niet meer wie ik was. Ik moest mezelf helemaal opnieuw leren kennen, omdat ik zo lang iemand anders was geweest.”