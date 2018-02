IJslandse componist Johan Johannsson overleden KVE

10 februari 2018

23u03

Bron: Belga 0 Film Johan Johannsson, de IJslandse componist die muziek componeerde voor tal van films, is gisteren onverwacht overleden. Hij werd dood teruggevonden in zijn appartement. Dat meldt zijn manager Tim Husom vandaag.

Johannsson componeerde de muziek voor onder meer 'Arrival', 'The Theory of Everything' en 'Sicario'. In 2014 kreeg hij Oscar-, BAFTA- en Grammy-nominaties voor 'The Theory of Everything'. Voor die film won hij een Golden Globe. Voor zijn muziek van 'Sicario' kreeg hij in 2015 een Oscar-nominatie.

De politie in Berlijn onderzoekt de omstandigheden van zijn dood. Mogelijk komt er later een autopsie. De IJslandse componist werd 48 jaar.