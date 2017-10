Ieperling met kortfilm "Downside Up" in de running voor een Oscarnominatie ISW

Bron: Belga 0 RV Film De Belgische kortfilm "Downside Up" van Peter Ghesquière (37) uit Ieper is zondag op het twaalfde "Show Me Shorts Film Festival" in Nieuw-Zeeland in de prijzen gevallen. De film won in de categorie beste internationale film en is daarmee in de running voor een selectie voor een Oscar Academy Award. De film ging vorig jaar op het Internationaal Kortfilmfestival van Leuven in première en haalde kort na de première meteen enkele prijzen waaronder de Humo Award.

In zijn film stelt Ghesquière een wereld voor waarin iedereen het syndroom van Down heeft tot er een jongetje wordt geboren dat "anders" is.De film won zondag een tiende prijs, namelijk in de categorie beste internationale film op het kortfilmfestival in het Nieuw-Zeelandse Auckland.

Longlist

"Show me Shorts" wordt erkend door de Oscars, wat betekent dat de winnende films kunnen meedingen voor een Oscarnominatie. "Omdat dit festival vrij laat op het jaar valt, komen we terecht op de longlist voor de Oscars van 2019", zegt de regisseur. "We weten ook niet hoeveel titels uiteindelijk op die lijst staan, dus we proberen nuchter te blijven.

De film doet het wel goed in heel de wereld, zoals onder meer in Japan, Portugal en Mexico. Dat wijst er toch op dat we een universeel thema hebben aangesneden. Uiteraard zijn we fier op deze nieuwe prijs en is het toch een eer om op de nominatielijst te staan", besluit Ghesquière.