Idris Elba wordt dan toch niet vervanger van Will Smith in ‘Suicide Squad’, maar krijgt eigen personage SD

06 april 2019

17u27

Bron: Variety 0 Film In tegenstelling tot wat eerder beweerd werd, zal Idris Elba (46) Will Smith (50) niet vervangen in de nieuwe ‘Suicide Squad’-film. Dat meldt Variety. Eerder werd bekendgemaakt dat Elba het personage Deadshot zou spelen, een rol die in de eerste ‘Suicide Squad' door Smith vertolkt werd, maar nu zou de Brit toch een eigen personage krijgen.

Initieel werd bekendgemaakt dat Idris Elba in de plaats van Will Smith het personage Deadshot zou vertolken, maar bronnen vertellen nu aan Variety dat het productieteam, inclusief regisseur James Gunn, Deadshot niet zou willen gebruiken in ‘The Suicide Squad’, die ergens in 2021 moet uitkomen. Het team wil Will Smith niet een gevoel van oneerbiedigheid geven omdat hij zo snel vervangen wordt. Door deze oplossing kan de acteur bovendien in een volgende film nog terugkeren, aangezien hij afzegde vanwege tijdsgebrek en niet vanwege creatieve meningsverschillen. Het is niet duidelijk welk personage Elba dan wel gaat spelen.

Warner Bros. heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.

Van de originele cast hebben voorlopig enkel Margot Robbie (Harley Quinn), Jai Courtney (Captain Boomerang) en Viola Davis (Amanda Waller) toegezegd voor de tweede film in de reeks.