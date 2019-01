Idris Elba stookt James Bond-vuurtje weer op tijdens Golden Globes MVO

17u55 0 Film Idris Elba heeft de geruchten dat hij de volgende vertolker van James Bond is weer aangewakkerd. Maandag jutte hij Bond-fans op door een selfie met Daniel Craig tijdens de uitreiking van de Golden Globes te delen via sociale media.

“Ongemakkelijk”, tikte Idris bij het plaatje waarop te zien is dat Idris aan een tafeltje achter Daniel zit. De James Bond-acteur kijkt hem indringend aan terwijl Idris wat angstig naar achter kijkt.

Idris wordt al jaren getipt als de opvolger van Daniel, die eerder liet weten dat de komende Bondfilm zijn laatste zal zijn. In augustus bracht Idris fans al eens in rep en roer toen hij een selfie de wereld in slingerde met daarbij de woorden: “My name’s Elba, Idris Elba”.

Als de 46-jarige Idris daadwerkelijk wordt gecast, wordt hij de eerste donkere acteur die 007 gaat spelen.