Idris Elba speelt naast Taylor Swift in verfilming ‘Cats’ KD

17 oktober 2018

09u40

Bron: Hollywood Reporter 0 Film Idris Elba (46) krijgt een grote rol in de verfilming van de succesvolle Broadway-musical ‘Cats’. Dat meldt Hollywood Reporter.

Idris zal gestalte geven aan Macavity, de slechterik van dienst. De criminele kat ontvoert de leider van de Jellicles, een stam katten die op een vuilnishoop leeft. Het is niet de eerste keer dat Idris een slechte katachtige vertolkt. In de live action-versie van ‘Jungle Book’ sprak hij de stem in van tijger Shere Khan.

De filmversie van de Broadway-musical over het leven van de katten heeft naast Idris nog andere grote namen op de affiche staan. Zangeres Taylor Swift werd eerder al aan de film gelinkt, net als Jennifer Hudson, James Corden en Ian McKellen. Binnenkort worden er ook nog heel wat andere acteurs bekendgemaakt die in de film zullen meespelen. De productie begint later dit najaar, waarna de film in december 2019 op het grote scherm zal verschijnen.

