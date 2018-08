Idris Elba opnieuw genoemd voor rol van James Bond: "Hoogtijd dat een niet-blanke acteur 007 speelt" MVO

11 augustus 2018

10u55 0 Film 'James Bond'-producent Barbara Broccoli vindt dat het tijd wordt dat de geheim agent wordt gespeeld door een niet-blanke acteur. En Idris Elba zou bovenaan het wensenlijstje van Broccoli staan.

Volgens Daily Star zou Broccoli tegen regisseur Antoine Fuqua gezegd hebben dat het tijd wordt dat iemand met een niet-westerse achtergrond de rol van Bond gaat vertolken. Ze is er zeker van dat dit "uiteindelijk toch wel gebeurt". "Idris zou het kunnen doen als hij in vorm is. Je hebt een man nodig met een sterke fysieke aanwezigheid. Idris heeft dat", aldus Fuqua.

Al sinds 2014 komt de naam van de 45-jarige Elba voorbij wanneer het gaat om wie de nieuwe Bond moet gaan spelen zodra Daniel Craig (50) afzwaait. En al jaren ontkent de acteur dat hij in de huid gaat kruipen van 007. Zo zei hij eerder dat hij zichzelf te oud vindt en dat hij denkt dat het tijd wordt dat een vrouw de geheim agent gaat spelen.

De 25e Bond-film moet in oktober 2019 in de bioscoop verschijnen. Voor de vijfde keer is Daniel Craig te zien als 007. Craig zei in eerste instantie in 2016 na 'Spectre' dat hij klaar was met Bond, maar hij liet zich toch overhalen nog een keer de geheim agent te spelen.