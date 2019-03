Idris Elba neemt het over van Will Smith in sequel van ‘Suicide Squad’ MVO

07 maart 2019

09u11 0 Film Idris Elba (46) zal de rol van Deadshot op zich nemen in de sequel van ‘Suicide Squad’. De Britse acteur vervangt daarmee Will Smith, die de rol in het origineel speelde, zo meent het blad Variety.

De wissel is één van de vele veranderingen die worden doorgevoerd door regisseur James Gunn, die oorspronkelijk werkte aan de derde film in de ‘Guardians Of The Galaxy’-reeks, maar door Disney werd ontslagen vanwege enkele ongevoelige tweets die na tien jaar terug opdoken.

Gunn ziet de sequel van ‘Suicide Squad’ eerder als een soort remake dan een echt vervolg. Eerder raakte al bekend dat Margot Robbie, die de rol van Harley Quinn speelde, niet zal terugkeren. Zij krijgt ondertussen wel haar eigen film over dat personage, ‘Birds Of Prey’.

Het nieuws over Elba doet vermoeden dat de rest van de originele cast ook niet zal terugkeren voor de prent.