Idris Elba maakt nieuwe versie 'Klokkenluider Van De Notre Dame'

23 mei 2018

22u09 0 Film Regisseur Idris Elba (45) gaat een nieuwe filmversie van het klassieke verhaal 'The Hunchback of Notre Dame' van schrijver Victor Hugo maken. De Britse acteur gaat de film zelf regisseren en produceren, maakt de muziek en gaat ook een rol spelen, meldt The Hollywood Reporter.

'The Hunchback of Norte Dame' ('De klokkenluider van de Notre Dame'), vooral bekend van de gelijknamige Disney-animatiefilm uit 1996, gaat over de onbeantwoorde liefde van klokkenluider Quasimodo voor de beeldschone zigeunerin Esmeralda. Scriptschrijver Michael Mitnick gaat een moderne versie van de klassieker maken.

Naast Elba zijn ook Fred Berger ('La La Land') en Brian Kavanaugh-Jones ('Midnight Special') als producers aan boord. De film is bedoeld voor streamingdienst Netflix.