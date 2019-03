Idris Elba gaat van one hit wonder naar nanny in ‘Turn Up Charlie’: “Ik wilde eens iets anders proberen” TK

15 maart 2019

Vanaf vandaag kan je op Netflix kijken naar ‘Turn Up Charlie’, een komische reeks met Idris Elba in de hoofdrol. Hij kruipt in de huid van een dj die ooit beroemd was, maar nu aan lagerwal is geraakt. Om de eindjes aan elkaar te knopen wordt hij een ‘manny’ - een mannelijke nanny -, met hilarische toestanden tot gevolg. Een hele ommezwaai voor Idris, die we voornamelijk kennen van actiefilms. “Ik wilde eens iets anders uitproberen”, vertelt hij aan onze Hollywoodredactrice.