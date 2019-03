Idris Elba als James Bond? “Ik wil geen rol spelen die ervoor zorgt dat ik enkel nog maar dát personage ben” SD

04 maart 2019

08u22

Bron: Event magazine 0 Film Al jarenlang doen er geruchten de ronde dat Idris Elba (46) wel eens de volgende acteur zou zijn die meesterspion James Bond mag spelen. Elba gooide af en toe wat olie op het vuur, maar hield vooral de lippen stijf op elkaar. In zijn meest recente reactie lijkt hij toch vooral te ontkennen dat de rol naar hem gaat.

“Bond is een van de belangrijkste franchises ter wereld”, vertelt hij in een interview met Event Magazine. “Om die reden zal de acteur die de rol uiteindelijk op zich neemt, ook dat leven leiden. Je bent DAT personage, en je zal ook bekendstaan als dat personage voor heel veel jaren. Ik creëer nu personages die nog verder kunnen leven naast Idris. Ze nemen me niet over en definiëren me niet.”

Het lijkt erop dat Elba hiermee duidelijk ontkent dat hij de volgende Bond zal worden. Hij was lange tijd topfavoriet om Daniel Craig op te volgen, die er na de Bond-film die momenteel in de maak is, de brui aan geeft. Elba zelf gooide af en toe wat olie op het vuur, door bijvoorbeeld vorig jaar te tweeten: “Mijn naam is Elba, Idris Elba”, en eerder dit jaar poseerde hij met Daniel Craig op de Golden Globes. Daar zei hij nog over: “Het was gewoon een ingeving van het moment, het leek ons grappig. Het was gewoon een selfie. We dachten niet dat het de foto van het jaar ging worden.”

Tegenwoordig valt vooral de naam van ‘Bodyguard’-acteur Richard Madden als topfavoriet om Craig’s rol over te nemen.