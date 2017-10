Iconische robot R2-D2 uit Star Wars komt aan in Gent Yannick De Spiegeleir

In het Design museum in Gent is vandaag de bekendste robot uit de filmgeschiedenis gearriveerd: R2-D2 uit Star Wars.







De filmrobot werd uitgepakt door Nicole Manis, een persoonlijke assistente van Star Wars regisseur George Lucas. De robot heeft een geschatte waarde van 2,4 miljoen euro. "We wilden een iconische robot uit de filmgeschiedenis als pronkstuk", zegt Fredo De Smet, de conservator van de expositie. "Dan zijn er een aantal opties: Robocop, Terminator, ... Maar dat zijn gewelddadige robots, en R2-D2 is dat niet. Integendeel, hij redt het universum." De conservator zegt heel trots te zijn dat hij R2-D2 naar Gent kon halen. "Het is een origineel model dat gebruikt is in twee films", legt hij uit. Zo werd de romp gebruikt in de allereerste Star Wars-film, en de benen en het hoofd waren te zien in 'The Empire Strikes Back'.



Tot midden april

De robot komt uit de priv├ęcollectie van Stars Wars-bedenker George Lucas. De expo 'Hello, Robot. Design tussen mens en machine' opent vrijdag de deuren en loopt tot 15 april 2018.