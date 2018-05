Ibiza dient klacht in tegen Netflix: "Film illustreert clichés waar we tegen strijden" SD

30 mei 2018

14u59 1 Film Het bestuur van het Spaanse eiland Ibiza dient een schadeclaim in tegen Netflix. De komische Netflix-film 'Ibiza' is volgens het bestuur "de perfecte illustratie van het typische negatieve imago waar we tegen strijden".

'Ibiza' is al langer voorwerp van discussie. Toen de makers destijds een toelating vroegen om op het eiland te filmen, werd die geweigerd omdat toen al gevreesd werd voor een negatieve impact op het imago.

De film, die uiteindelijk in Kroatië werd gedraaid, voldoet volgens de bestuurders aan alle clichés waar ze voor vreesden. Daarom willen ze Netflix nu via de rechter dwingen de film terug te trekken.

'Ibiza' vertelt het verhaal van Harper (Gillian Jacobs) die bij wijze van zakenreis drie dagen in Spanje mag doorbrengen. Samen met haar twee vriendinnen Nikki (Vanessa Bayer) en Leah (Phoebe Robinson) duikt ze het nachtleven in op Ibiza, waar ze valt voor een populaire DJ (Richard Madden). Vanaf dat moment zal haar leven compleet veranderen.

De film werd geschreven door Lauryn Kahn, die bekend is van haar werk voor de website Funny or Die. De regie was in handen van Alex Richanbach, die eveneens werkzaam is voor Funny or Die.

Ibiza is vanaf 25 mei te zien op Netflix.