Huidige Queen-frontman maakt fans een illusie armer: "Er komt géén vervolg op ‘Bohemian Rhapsody’” MVO

17 juni 2019

11u13

Bron: Altpress 2 Film Adam Lambert, de huidige frontman van Queen, is er zeker van dat er geen vervolg zal komen op ‘Bohemian Rhapsody’, de biografische film over Freddie Mercury met Rami Malek in de hoofdrol.

“Echt, een vervolg? Denken ze dat?”, vraagt Lambert, die Freddie Mercury vervangt tijdens de huidige optredens van Queen, zich luidop af in een interview. “Ik zie niet in hoe dat zou werken. Ik bedoel, waar zou het zelfs nog over gaan? Het meeste is echt al aan bod gekomen in de vorige film, dus een vervolg zou alleen maar teleurstellen. Er is in ieder geval ook nog geen vervolg gepland, voor zover ik weet. Dus ik denk niet dat fans daar nog op moeten hopen”, geeft hij nog mee.

Zijn reactie komt er na geruchten over een sequel, die in leven werden gehouden door Rudi Dolezal, een video-regisseur van de band. “Een vervolgfilm wordt héél ernstig overwogen”, liet die weten. “Zeker na het Oscarsucces van ‘Bohemian Rhapsody’.” Hoofdrolspeler Rami Malek won namelijk de Oscar voor ‘Beste Acteur’, voor zijn prestatie in de film. Bovendien was de prent ook een grote box office-hit die miljoenen opbracht.

Jammer genoeg slaat Lambert alle hoop in duigen. “Sorry jongens, maar het is beter zo”, meent hij.