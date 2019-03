Hugh Jackman wuift kritiek op muziek ‘The Greatest Showman’ weg: “Er zijn genoeg mensen die er wel van houden” SD

11 maart 2019

16u18

Bron: NME 0 Film De soundtrack van de film ‘The Greatest Showman’ deed het erg goed in de hitlijsten vorig jaar en ging meer dan 6 miljoen keer over de toonbank. Hoofdrolspeler Hugh Jackman (50) geniet met volle teugen van het succes, maar beseft ook dat niet iedereen er even blij mee is. “Mensen kijken op de muziek neer.”

“Dit is mijn wereld niet”, vertelt Hugh Jackman aan het muziekmagazine NME. “Ik ben geen muzikant, ik heb alleen maar enkele soundtracks opgenomen, maar het album staat al voor de twintigste week op nummer één, dus terwijl mijn kinderen en vrouw het ondertussen beu zijn, ben ik nog altijd ongelooflijk enthousiast.” Jackman mag dan blij zijn dat het album het zo goed doet in de hit- en verkooplijsten, toch klinkt er ook regelmatig kritiek, vooral van mensen die niet tevreden zijn dat de soundtrack van een populaire film het zo goed doet. De acteur begrijpt de kritiek, maar laat die niet aan zijn hart komen. “Als ik chocolade-ijs uitgevonden zou hebben en mensen zouden me vertellen dat ze niet van chocolade houden, dan is dat prima. Er zijn meer dan genoeg mensen die er wel van houden. Kijk, ik ben een acteur die verhalen vertelt. Sommige mensen hielden niet van ‘The Greatest Showman’ en dat is ok voor mij, maar het betekende wel iets voor heel veel andere mensen”, gaat de acteur verder.

“Wanneer je veel tijd spendeert aan iets, en niemand vindt het goed, dan is dat wel moeilijk om te aanvaarden. Mensen gaan natuurlijk neerkijken op de muziek: het is te commercieel, het is te middelmatig ... En dan zijn er nog de mensen die wilden dat we iets anders deden met het personage dan we gedaan hebben", vertelt Jackman schouderophalend. De acteur zal het waarschijnlijk niet aan zijn hart laten komen, want in mei en juni trekt hij op tournee door Europa en het Verenigd Koninkrijk, met nummers uit ‘The Greatest Showman' en andere Broadway-klassiekers.

Op 12 mei staat Jackman met zijn ‘The Man. The Music. The Show.’-voorstelling in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets zijn verkrijgbaar via www.teleticketservice.com.