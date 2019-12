Hugh Grant was geen fan van zijn beroemde dansscène in ‘Love Actually’: “Het was de hel” SDE

12 december 2019

Wie herinnert zich de dansscène uit 'Love Actually' niet, waarin Hugh Grant (59) op de tonen van 'Jump' van The Pointer Sisters door Downing Street 10 walst. Voor velen het hoogtepunt van de film, maar één iemand is absoluut geen fan van de scène: Hugh Grant zelf. Dat vertelt de acteur in de documentaire 'Hugh Grant: A Life On Screen'.

Aanstekelijke muziek, gekke dansmoves en een ongebruikelijke locatie. Meer heb je niet nodig voor een bijzonder leuke scène uit ‘Love Actually’. Maar acteur Hugh Grant, die de scène moest spelen, was minder enthousiast. Dat vertelt hij in een documentaire over zijn carrière. “In het scenario werd een dans beschreven en ik dacht meteen: ‘dat wordt een marteling. Met wat pech wordt dat een van de meest verschrikkelijke scènes die ooit op film gezet zijn.’ Ik keek er dus zeker tegenop om die scène te filmen”, geeft Hugh toe. “Richard (Curtis, de regisseur, red.) bleef maar zeggen: ‘Denk je niet dat we die dansscène eens zouden moeten repeteren?’ en ik bleef maar antwoorden: ‘Eeuh, ja, maar ik moet nu even wat tekst instuderen ...’ of: ‘Mijn enkel doet nu net zo’n pijn.’ En dus hebben we nooit gerepeteerd."

En Hugh heeft nog meer te vertellen over de bewuste scène: “Stel je voor: je bent een knorrige, 40-jarige Engelsman. Het is zeven uur ‘s morgens, je bent volkomen nuchter, en dan zeggen ze: ‘Oké, Hugh! Nu mag je volledig losgaan!’ Het was de absolute hel.”

Minst muzikale persoon

Regisseur Richard geeft toe dat de dans niet evident was voor zijn acteur. “Hij haatte die scène echt. Daarnaast is Hugh echt de minst muzikale persoon op aarde. Hij heeft maar twee platen in zijn muziekcollectie, en die zijn allebei van de musical Godspell. Dus stelden we het uit tot de laatste dag. Toen kwam uit dat hij het zoals altijd eigenlijk echt geoefend had en zelfs drie of vier grapjes voorbereid had. En hij bleek - dankzij zijn ‘vuile gedrag’ in discotheken in heel Londen - best goed te zijn in dansen", lacht Richard nog.

Colin Firth, die ook een rol had in de film, herinnert zich nog goed hoe erg Hugh tegen de scène opzag. “Ik herinner me dat hij een vreselijke ophef maakte over die dans”, klinkt het. “Maar het heeft iedereen verrast en ik denk dat het voor heel wat mensen het hoogtepunt van de film is.”

Dan Karaty

Hugh moest enkele jaren later trouwens nog eens zijn dansmoves uit de kast halen, voor de film ‘Music & Lyrics’. Dat bleek nog steeds problematisch te zijn, vertelde hij in een interview met Live About: “Het was verschrikkelijk voor me. Ze kunnen je een beetje leren zingen en een computer kan ervoor zorgen dat je beter klinkt, en ze kunnen je leren om wat piano te spelen, maar niets, écht niets, kan ervoor zorgen dat je beweegt als een popster als dat niet in je zit." Er werd wel een choreograaf ingeschakeld, al hielp dat de acteur niet echt vooruit, zei hij. “De film had een briljante choreograaf die alle grote liedjes bedacht, en wij stonden gewoon naar elkaar te kijken. Hij zette de muziek op en zei: ‘Oké, begin maar. Doe je eigen ding.' En ik antwoordde: ‘Ik heb geen ‘eigen ding’. Er is niets dat eruit kan komen.’ Op het einde moest ik er maar op vertrouwen dat de vrouw van de make-up me een voorraadje whiskey in een fles 7-Up zou brengen ....” Opvallend, volgens IMDb was de betrokken choreograaf niemand minder dan Dan Karaty, die momenteel jurylid is bij ‘Belgium’s Got Talent’.