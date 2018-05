Hugh Grant verklaart het genre dood en begraven, maar deze 15 romkoms zijn het (her)bekijken meer dan waard! TC

20 mei 2018

18u00 1 Film Nee, hij ziet geen toekomst meer in romkoms, die Hugh Grant. Nochtans was hij decennialang de ongekroonde koning van het genre. Maar tegenwoordig hullen Hollywoodsterren zich liever in superheldenpakjes dan dat ze elkaar verliefd in de ogen blikkeren. Jammerlijke evolutie. Want het romkom-genre leverde toch bijzonder leuke films op. Deze 15 zijn volgens ons alvast het (her)bekijken waard!

Silver Linings Playbook (2012)

Het bewijs dat het genre ook Oscars kan opleveren. Jennifer Lawrence kreeg de Oscar voor Beste Actrice voor haar rol in deze film. Zij speelt de depressieve weduwe Tiffany die Pat (Bradley Cooper) tegen het lijf loopt. Hij brak met zijn vrouw, verloor zijn baan en is juist vrijgelaten uit een psychiatrische instelling. Zij stelt hem voor om samen aan een danswedstrijd deel te nemen om zo te proberen zijn vrouw terug te winnen. Maar dat plan dreigt anders uit te draaien.

Something's Gotta Give (2003)

Ook op romkom-liefde staat geen leeftijd. Dat tonen Jack Nicholson en Diane Keaton aan in deze film. Hij speelt Harry, een overjaarse rokkenjager die met zijn jonge vriendin een seksweekendje wil doorbrengen in het vakantiehuis van haar moeder in de Hamptons. Helaas blijkt die moeder (Keaton) daar aanwezig te zijn én krijgt hij ter plekke een lichte hartaanval. Hij moet in het huis blijven om te herstellen en dat in het gezelschap van de 'oude doos'. Onverwacht bloeit er iets moois.

Two Weeks Notice (2002)

We hadden hier ook voor pakweg 'Four Weddings and a Funeral' kunnen kiezen. Of 'Notting Hill' of 'Music and Lyrics', ook romcoms waarin Hugh Grant schitterde. Maar de chemistry met Sandra Bullock in deze film is zo tastbaar dat we voor deze 'Two Weeks Notice' kozen. Hugh Grant is een rijke miljardair. Sandra Bullock zijn ijverige assistente op kantoor. Wanneer ze zijn nonchalante gedrag beu is, dient ze haar ontslag in. Hij is in shock, want al gauw gaat het hem dagen dat ze net iets meer voor hem is dan een ondergeschikte.

How to Lose a Guy in 10 Days (2003)

Kate Hudson is Andie, een redactrice bij een posh damesblad. Zij wil voor een artikel bewijzen dat je als vrouw een man verliefd kan laten worden, maar hem na 10 dagen toch weer kan wegjagen. Matthew McConaughey is Benjamin, een reclamemaker die met zijn maten wedt dat hij een vrouw op 10 dagen echt verliefd kan laten worden. De twee beginnen iets met elkaar en ondanks hun ambitie om elk hun gelijk te bewijzen, laat de liefde niet met zich sollen.

Bridget Jones's Diary (2001)

Renée Zellweger is Bridget Jones, een 'singleton' met behoorlijke twijfels over haar lichaam en een groot talent voor gênante situaties. Ze is verliefd op Daniel Cleaver (Hugh Grant) haar coole baas, maar valt uiteindelijk voor de charmes van de stijfdeftige Mark Darcy (Colin Firth). Ook de sequels kunnen we stevig aanraden.

Along Came Polly (2004)

Ben Stiller is de neurotische controlefreak Reuben. Hij keert terug van zijn huwelijksreis waar hij zijn kersverse bruid in bed betrapte met de duikinstructeur. Terug in New York loopt hij zijn oude klasgenote Polly (Jennifer Aniston) tegen het lijf. Een soortement hippie. Kan zij hem eindelijk echt van het leven laten genieten? Het antwoord laat zich raden. Zo gaat dat met dit genre.

Runaway Bride (1999)

Oké: 'Pretty Woman' is wellicht de meest legendarische prent waarin Richard Gere en Julia Roberts een koppel vormden, maar deze 'Runaway Bride' is grappiger. Gere is een journalist die een reportage wil maken over Maggie (Roberts) die een record aantal bruidegommen voor het altaar liet stikken. Hoewel ze aanvankelijk nogal vijandig tegenover elkaar staan, slaat de vonk toch over.

Friends with Benefits (2011)

Coole art director Dylan (Justin Timberlake) wordt door de sexy headhunter Jamie (Mila Kunis) aan een baantje geholpen bij een cool magazine. Ze vinden elkaar wel leuk en ze besluiten 'friends with benefits' te worden. Seksvriendjes, dus. Maar iedereen weet dat zoiets nooit blijf duren. Ofwel loopt dat fout af, ofwel gebeurt er wat er in deze film gebeurt.

Knocked Up (2007)

Loser Ben (Seth Rogen) heeft een onenightstand met de ambitieuze en succesvolle Alison (Katherine Heigl). Tot hun ontzetting blijkt ze nadien zwanger te zijn. Ze besluiten het samen te proberen in het belang van de baby, maar omdat ze werkelijk niets gemeen hebben verloopt dit op zijn zachtst gezegd nogal problematisch.

My Big Fat Greek Wedding (2002)

Noula, een Amerikaanse van Griekse afkomst, lapt de familietradities aan haar laars en besluit met Ian te trouwen. Die is niet van Griekse afkomst. Haar familie kan dit maar matig appreciëren en de twee wagen zich aan een mission impossible waarin de Griekse familie moet overtuigd worden van hun liefde. Met Nia Vardalos en John Corbett.

Sweet Home Alabama (2002)

Melanie (Reese Witherspoon) gaat trouwen met Andrew (Patrick Dempsey), de zoon van de vrouwelijke burgemeester van New York. Eén probleem: ze is nog getrouwd met haar jeugdliefde Jake (Josh Lucas), met wie ze jaren voordien uit elkaar ging. Ze keer terug naar haar kleine thuisstadje in Alabama om hem te vragen om te scheiden. Een en ander draait echter anders uit.

There's Something About Mary (1998)

Romcom van de doldwazere soort. Ben Stiller is Ted, een kerel die in zijn schoolperiode een compleet mislukte date met Mary (Cameron Diaz) had. Iets met een rits en zijn geslachtsdeel. Daardoor raakte hij zowat getraumatiseerd. Jaren later wil hij toch een tweede kans en hij huurt een privé-detective (Matt Dillon) in om haar terug te vinden. Die wordt echter ook verliefd op Mary. Meteen barst de strijd los om haar hart. Een hilarische strijd, dat wel.

Legally Blonde (2001)

Reese Witherspoon speelt Elle Woods, een blondje met hoog Barbie-gehalte. Zij wordt gedumpt door haar vriendje, maar ze besluit om hem achterna te reizen naar Harvard om er ook rechten te studeren. Niemand gelooft in haar, maar ze verbaast de wereld door een stage bij een gerespecteerd advocaat te winnen. Daar leert ze wat echte liefde is.

27 Dresses

Katherine Heigl is Jane die er al jaren van droomt om te trouwen, maar op huwelijken doorgaans het bruidsmeisje is. Ze is al jaren verliefd op haar baas (Ed Burns), maar wanneer die haar zus ontmoet worden die verliefd en besluiten ze te trouwen. Jane is uiteraard weer bruidsmeisje. Maar dan duikt er een cynische reporter op.

13 Going on 30

Jennifer Garner is Jenna, een dertienjarig meisje dat er luidop van droomt om 30, hot en datend te zijn. De dag nadat ze die wens luidop uitspreekt komt haar die uit en wordt ze wakker als 29-jarige beauty. Ze gaat op zoek naar haar beste vriendje van toen ze 13 was en Matty blijkt ook een knapperd geworden te zijn. Hij wordt gespeeld door Mark Ruffalo. (En ja, we weten dat dit de Hulk is, maar hier ziet hij er net iets minder afschrikwekkend uit.) Wat blijkt? Ze heeft hem in de jaren die zij gemist heeft nogal naar behandeld en nu wil hij niets met haar te maken hebben. Hoe kan ze dit oplossen? En moet ze wel 29 blijven?