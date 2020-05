Horrorproducent Jason Blum gaat film draaien ondanks corona SDE

18 mei 2020

22u53

Bron: ANP 0 Film Een kleine cast en crew wil onder leiding van horrorproducent Jason Blum (51) een film gaan maken op het studioterrein van Universal Pictures in Hollywood. Dat meldt The Hollywood Reporter. De man achter hits als ‘Get out’, ‘BlackKklansman’, ‘Whiplash’ en ‘Paranormal Activity’ wil testen of het mogelijk is een film te maken met inachtneming van de coronarichtlijnen.

De acteurs en crewleden verblijven gedurende het draaien van de film in isolatie in een hotel. Tijdens het draaien worden alle gebruikelijke coronarichtlijnen gehanteerd om ervoor te zorgen dat de opnames veilig verlopen.

Het budet van het project bedraagt 6,5 miljoen dollar. De productie is niet verzekerd, omdat verzekeraars het risico niet willen dragen dat de productie vanwege coronaproblemen toch moet worden stilgelegd. Dit is een van de grote hobbels waar filmproducties over de hele wereld tegen aanlopen bij het plannen van nieuwe opnames.

Financiële risico's

Universal draait in het geval van stilgelegde opnames op voor de financiële risico's. Blumhouse, het bedrijf van Jason Blum, heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het draaien van relatief goedkope films met een kleine cast en crew. De makers wachten wel nog op groen licht van Los Angeles en van gezondheidsautoriteiten.

Overal ter wereld ontpoppen zich initiatieven om toch films te kunnen draaien, ondanks de coronapandemie. In Australië is een kleine filmcrew in isolatie om een nieuwe versie te maken van het korte verhaal ‘Children of the Corn’ van Stephen King. In Nederland heeft regisseur Jon Karthaus de afgelopen weken in Tilburg de romantische komedie ‘Op Gepaste Afstand' gedraaid.