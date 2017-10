Horrorklassieker 'De Lift' volledig opgepoetst en gedigitaliseerd MVDB

19u57

Bron: ANP 0 rv Huub Stapel en Willeke van Ammelrooy in 'De Lift'. Film De Nederlandse horrorklassieker 'De Lift' blaast volgend jaar 35 kaarsjes uit. Volgende week is er een grote reünie van de cast en crew in de Amsterdamse bioscoop Kriterion, waar een volledig opgepoetste en gedigitaliseerde versie van de wereldberoemde debuutfilm van regisseur Dick Maas (Flodder, Amsterdamned, Moordwijven, Sint) wordt vertoond.

Bovendien is de film voor een nieuwe Amerikaanse release op blu-ray volledig gerestaureerd onder leiding van Maas.

De horrorfilm gaat over een boosaardige lift die door een experiment van een Japans computerbedrijf zelf gaat nadenken. De film werd gedraaid voor een appel en een ei, maar leverde een groot aantal iconische scènes op, zoals de roemruchte onthoofding van de nachtwaker. Dick Maas, die toen net was afgestudeerd aan de filmacademie, maakte De Lift op zijn dertigste.

ANP Kippa Regisseur Dick Maas.

Hoofdrolspeler Huub Stapel speelde een van zijn eerste grote filmrollen als koelbloedige liftmonteur Felix Adelaar die op het bizarre complot stuit. Het was lange tijd onzeker of Stapel naar de reünie kon komen. Hij staat momenteel in het theater met de voorstelling Vastgoed en speelt een grote rol in het historische epos Redbad dat op dit moment wordt opgenomen.





Behalve Stapel en regisseur Maas zijn ook acteurs als Willeke van Ammelrooy en uitgeweken Belg Serge-Henri Valcke (commissaris Buitendam uit 'Baantjer') aanwezig. Van Ammelrooy speelde als onderzoeksjournaliste de vrouwelijke hoofdrol, Valcke vertolkte de rol van een psychiater.

De Lift trok uiteindelijk 650.000 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen en geldt inmiddels als een mijlpaal in de Nederlandse filmgeschiedenis. Op het festival van Cannes kocht de Amerikaanse studio Warner Bros. de wereldrechten. In 2001 volgde de Amerikaanse remake 'Down', met hoofdrollen voor acteurs Naomi Watts en James Marshall.