Horrorklassieker 'Candyman' uit 1992 krijgt remake van Jordan Peele, en de trailer is alvast doodeng

02 maart 2020

15u22 0 Film Tegenwoordig is er geen geslaagde filmklassieker meer die geen hedendaags vervolg krijgt. De horrorprent ‘Candyman’ blijkt geen uitzondering. De film uit 1992 krijgt binnenkort een remake, geschreven door Jordan Peele. De trailer trekt alvast de aandacht van vele fans, want hij ziet er absoluut angstaanjagend uit.

“Candyman, Candyman, Candyman..." Verder durven we niet te gaan, want je herinnert het je nog wel: als je zijn naam vijf keer na elkaar zegt terwijl je voor de spiegel staat, verschijnt hij achter je om je te vermoorden. Het gaat dus niet om een simpele snoepverkoper, zoals de naam doet vermoeden. Wel om een bloeddorstige geest met een vissershaak als hand.

Jordan Peele, de regisseur achter horror-successen zoals ‘Get Out' en ‘Us’, zette zijn tanden in het bekende verhaal. Hoewel het gaat om een sequel in een hedendaagse setting, blijft één ding alvast onveranderd: de originele Candyman. Acteur Tony Todd keert bijna 28 jaar later terug als de gevreesde moordenaar. Ook de locatie, het wooncomplex Cabrini-Green, blijft hetzelfde als in de eerste prent.

Wanneer de film - die ook gewoon ‘Candyman’ zal heten - bij ons in de zalen verschijnt, is nog niet bekend. Wel wordt hij in juni verwacht in de VS.