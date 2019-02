Horrorfilm ‘The Prodigy’ aangepast na té geschokte reacties van testpubliek MVO

01 februari 2019

12u13

Bron: ANP 0 Film De bioscoopversie van de nieuwe horrorfilm ‘The Prodigy’ is aangepast na te heftige reacties in het testpubliek. Dat heeft distributeur Splendid Films vrijdag gemeld.

Het publiek gilde tijdens diverse testscreenings zo hard, dat veel mensen in de zaal een daaropvolgende dialoog misten. Daarom heeft regisseur Nicholas McCarthy besloten deze scènes opnieuw te monteren. Taylor Schilling (‘Orange is the New Black’) en Jackson Robert Scott (‘It’) spelen de hoofdrollen in de film.

‘The Prodigy’ vertelt het verhaal van de 7-jarige Miles die zich steeds merkwaardiger gaat gedragen. Zijn moeder vermoedt dat hij wordt bezeten door iets bovennatuurlijks. Ze vreest voor de veiligheid van haar familie maar klampt zich tegelijkertijd vast aan haar moederinstinct om Miles te beschermen. De film is vanaf 7 februari te zien in de Belgische bioscopen.