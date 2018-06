Horrorfilm ‘Hereditary’ nu ook bij ons: noodnummer en personeel om kijkers te kalmeren staan klaar Jolien Boeckx

22 juni 2018

06u14

Bron: Eigen berichtgeving 318 Film Vandaag gaat horrorfilm ‘Hereditary’ in ons land in avant-première . Hij wordt de engste film sinds ‘The Exorcist’ uit 1973 genoemd, en in de VS renden mensen gillend en in paniek de cinema uit. Ook bij ons zijn er voorzorgsmaat­regelen: er komt een noodnummer voor bange kijkers en bioscopen ­zetten ‘bibberpersoneel’ in om bezoekers te ­kalmeren.

En toch vliegen in ‘Hereditary’ de afgerukte ledematen niet in liters bloed door de lucht. Het debuut van de Amerikaan Ari Aster (30) is een psychologische horrorfilm — hij kruipt dus in uw hoofd. ­‘Hereditary’ speelt zich af in de Amerikaanse staat Utah en gaat over het gezin Graham. Nadat hun weinig geliefde grootmoeder overlijdt, beginnen er plots vreemde dingen te gebeuren. De Grahams zitten nog midden in hun rouwproces wanneer moeder Annie — een bijzonder straffe acteerprestatie van Toni Collette, die we nog kennen van ‘The Sixth Sense’ — de afschuwelijke waarheid over hun afkomst te weten komt. Annie slaat een duistere weg in, in de hoop zo te kunnen ontsnappen aan het noodlot dat hen allen te wachten staat.

Lovende kritieken

‘Hereditary’ is door de gerenommeerde krant ‘The New York ­Times’ al "‘The Exorcist’ van deze generatie" genoemd. En dat wil wat zeggen, want tot nu toe stond die klassieker uit 1973 te boek als griezeligste film ooit. "Er komen inderdaad geen bloederige ­scènes aan te pas", vertelt Ann Selhorst van AKA Agency, die de film in ons land verdeelt. "In ­‘Hereditary’ wordt er vooral op het psychologische gespeeld, waardoor het ­allemaal realis­tischer — en dus enger — lijkt. Toch zijn niet alle scènes erg ­realistisch, verre van zelfs", voegt ze eraan toe.

De film werd in januari voor het eerst getoond op het befaamde Sundance Film Festival in de VS en werd daar lovend ontvangen. Maar ‘Hereditary’ veroorzaakte ook meteen paniek. Bezoekers liepen gillend en huilend de zaal uit. En dat was ook zo toen de film begin deze maand in première ging in Amerika.

In Nederland hebben ze het niet zover laten ­komen. "Daar ging hij vorige week in première, en is er direct een noodnummer ingeschakeld voor mensen die vragen zouden hebben na het zien van de film. Meteen kwamen er meer dan 100 oproepen binnen", aldus ­Selhorst. "Naar aanleiding van al die berichten hebben we ook bij ons beslist — in samenspraak met de bioscopen — om extra voorzorgsmaatregelen te nemen." Voor elke vertoning van ‘Hereditary’ zal er — net als bij onze ­noorderburen — een noodnummer op het scherm verschijnen. Je kunt er na afloop terecht en krijgt iemand van de filmverdeler aan de telefoon. Als de lijn bezet is, weerklinkt een voicemail en word je teruggebeld.

Geen psychologen

En dan is er ook nog speciaal ­personeel — zeg maar ‘bibber­personeel’. Bij Kinepolis Antwerpen, Brussel, Hasselt en Gent ­kregen medewerkers een spoedcursus ‘Hoe omgaan met bange bioscoopbezoekers?’ "Zij bieden geen deskundige psychologische bijstand natuurlijk, want dat kan niet na een spoedcursus. Maar zij kunnen bezoekers wel kalmeren. We willen gewoon vermijden dat mensen bang met hun auto naar huis vertrekken en niet weten wat te doen", klinkt het nog bij de filmverdeler. Ook bij UGC ­Antwerpen, waar de film in avant-première gaat, schakelen ze vanavond extra personeel in om mensen op te vangen.