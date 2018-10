Horrorfilm ‘Halloween’ verovert Amerikaanse box-office SD

22 oktober 2018

07u31

Bron: ANP/Vertigo 0 Film ‘Halloween’, de horrorfilm van regisseur David Gordon Green, heeft de stoutste verwachtingen overtroffen en veroverde met 77,5 miljoen dollar de Amerikaanse box-office. De directe sequel op John Carpenters origineel wordt daarmee het beste debuut van de reeks en laat Rob Zombie’s ‘Halloween’ (26,4 miljoen dollar) ver achter zich.

De nieuwe ‘Halloween’ beleefde het op één na beste openingsweekend voor een horrorfilm. Enkel ‘It’ (123,4 miljoen dollar) deed beter. Ook wat oktoberdebuten betreft, belandde ‘Halloween’ op de tweede plek. De Marvel-film ‘Venom’ verbrak nog maar net het record met 80,3 miljoen dollar.

De nieuwe ‘Halloween’ negeert de andere sequels die in de loop der jaren zijn uitgebracht. Hoofdrolspeelster Jamie Lee Curtis keert na veertig jaar terug als het personage Laurie Strode, de rol waarmee zij in 1978 haar debuut maakte.

Gemaskerde maniak

Met het eerste deel in 1978 maakte regisseur John Carpenter een van de grootste horrorklassiekers uit de jaren zeventig. De iconische thriller, over een gemaskerde maniak die babysitters vermoordt, werd een blauwdruk voor talloze soortgelijke slasherfilms die de bioscopen in de jaren tachtig overspoelden. ‘Halloween 2018' draait vanaf 24 oktober ook bij ons in Kinepolis.

Dankzij megahits als ‘Venom’ en de muziekfilm 'A Star is Born’ met Lady Gaga zijn de opbrengsten nu al 50 procent hoger dan in 2017.

