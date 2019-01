Horrorfilm geband uit bioscopen van Parkland, op vraag van vader die dochter verloor tijdens schietpartij MVO

17 januari 2019

14u37 0 Film Filmmaatschappij Universal Pictures heeft de releasedatum van de horrorfilm ‘Happy Death Day 2U’ verplaatst nadat de vader van een van de slachtoffers van de Parkland-moorden hierom had gevraagd. De aanslag op de Parkland-school vond vorig jaar plaats en kostte zeventien scholieren het leven.

Fred Guttenberg vroeg Universal Pictures dinsdag via Twitter de geplande releasedatum, 14 februari, te wijzigen. “Mijn dochter en zestien anderen werden op 14 februari vermoord”, schreef hij op Twitter. “Universal brengt op die dag een film uit met de titel ‘Happy Death Day’. Ik snap de grap en de verwijzing naar Valentijnsdag, maar voor mij zal het altijd de dag blijven dat mijn dochter werd vermoord.”

Guttenberg plaatste woensdag een bericht dat hij gesproken had met de bazen van de studio en dat zij hem hebben toegezegd de datum te wijzigen. De film wordt nu een dag eerder uitgebracht, op 13 februari. Daarnaast zal ‘Happy Death Day 2U’ niet worden vertoond in bioscopen in Parkland en omgeving. Ook de publiciteitscampagne voor de film wordt in het gebied rond Parkland geschrapt.

‘Happy Death Day 2U’ is het vervolg op de hit uit 2017 waarin een studente door een bizar toeval de dag waarop zij wordt vermoord steeds opnieuw beleeft. Zij besluit deze unieke kans te gaan benutten om te achterhalen wie het op haar leven heeft gemunt.

De gebeurtenissen in Parkland zetten de beweging ‘March For Our Lives’ in gang, een protestactie waarbij duizenden studenten de straat opkwamen om de Amerikaanse wapenwetgeving in vraag te stellen.