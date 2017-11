Hoogzwangere Tine Embrechts deelt in 'Vele Hemels' festiviteiten HL

06u05 0 Film Voor de eerste keer sinds de heropening in 2003 ging er in de Roma in Antwerpen nog eens een film in première. Ook de hoogzwangere Tine Embrechts kwam graag twee weken voor haar bevallig nog een kijkje nemen.

Kristof Ghyselinck Tine Embrechts

De eer was weggelegd voor ‘Vele Hemels boven de zevende’, de verfilming door Jan Matthys van de gelijknamige roman van Griet Op De Beeck. Terwijl het succesboek al zijn 54ste druk toe is, werd de rode loper uitgerold voor de cast met onder andere Koen De Graeve, Viviane De Muynck en Sara De Roo. Spinvis was er ook, want die groep zorgde voor de soundtrack. De film is vanaf 8 november in de bioscoop.

