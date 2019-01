Hoofdrolspelers voor Spielbergs ‘West Side Story’ bevestigd SD

15 januari 2019

11u41

Bron: ANP 0 Film Dat Steven Spielberg aan een remake van de musicalklassieker ‘West Side Story’ werkt, was al langer bekend. Nu kondigt de befaamde regisseur aan dat hij ook de hoofdrollen heeft weten in te vullen. Ansel Elgort (‘Baby Driver’) zal Tony vertolken, de 17-jarige nieuwkomer Rachel Zegler wordt zijn Maria. De rollen van Anita en Bernardo zullen gespeeld worden door Broadwayartiesten Ariana DeBose en David Alvarez.

Meer dan 30.000 mensen deden auditie voor de film. Spielberg en zijn team kozen ervoor om specifiek Puerto Ricaanse of Latijns-Amerikaanse acteurs te selecteren voor de rollen, om zo de authenticiteit te waarborgen. Ansel Elgort mag dan niet meteen in dat plaatje passen, alle andere tot nu toe bekende acteurs wel. Zo is Rachel Zegler - van Colombiaans-Amerikaanse afkomst - erg blij dat ze het Latijns-Amerikaanse personage Maria mag spelen. “Ik ben zo opgewonden! ‘West Side Story’ was de eerste musical waarin een Latina een hoofdrol had. Als Colombiaans-Amerikaanse ben ik erg vereerd dat ik een personage mag spelen dat zoveel betekent voor de Spaanse gemeenschap.”

Wie ook zal meespelen in de vernieuwde ‘West Side Story’, is Rita Moreno. De 87-jarige actrice was ook al te zien in het origineel, en won zelfs een Oscar voor haar vertolking van de Puerto Ricaanse Anita. Ze zal nu een nieuw personage spelen, Valentina, die de rol van Doc vervangt.

Romeo en Julia

De musical, die in 1957 voor het eerst werd opgevoerd op Broadway, was meteen een groot succes. ‘West Side Story’, een soort hedendaagse ‘Romeo & Julia’, kreeg zes Tony-nominaties. Ook de film uit 1961, met Richard Beymer en Natalie Wood in de hoofdrollen, deed het goed. Hij werd bekroond met maar liefst tien Oscars. Of de nieuwe versie het ook zo goed zal doen, blijft afwachten. Spielberg lijkt in ieder geval niets aan het toeval te hebben overgelaten om minstens even goede resultaten te halen als het origineel. Oscar-genomineerde en Pulitzer Prize-winnaar Tony Kushner schreef het script, en de productie wordt verzorgd door Kevin McCollum (goed voor een Tony Award) en Kristie Macosko Krieger (genomineerd voor een Academy Award). Opnames zouden beginnen in de zomer van 2019.