Hoofdrolspelers uit ‘To All The Boys I’ve Loved Before’ hebben contract waarin staat dat ze niet verliefd mogen worden KD

13 januari 2019

15u39

Bron: Tonight Show 0 Film Noah Centineo (22) en Lana Condor (21), de hoofdrolspelers uit ‘To All The Boys I’ve Loved Before’, hebben een contract ondertekend waarin staat dat ze niet verliefd mogen worden op elkaar. Leuk detail: in de film stellen hun personages een gelijkaardig contract op.

Lana verklapte het weetje in de talkshow van Jimmy Fallon, waar ze onder andere promo kwam voeren voor het vervolg op de film. Ze vertelde aan Jimmy Fallon dat ze voor de eerste draaidag met Noah had afgesproken om elkaar beter te leren kennen zodat ze de vriendschap tussen hun personages geloofwaardiger zouden kunnen neerzetten. Maar de actrice geeft nu eerlijk toe dat ze toen wel iets voelde voor het meisjesidool. “We kwamen net terug van een hete yogales toen we pizza bestelden op zijn appartement, en ik voelde iets", bloost Lana.

Om de professionaliteit te bewaren, bakende ze daarom meteen de grenzen af. “Ik zei tegen hem dat het niets zou worden tussen ons. Dus we deden eigenlijk net wat onze personages deden in de film. We hebben de grenzen afgebakend en een contract ondertekend. Ik ben blij dat we dat gedaan hebben, want de film is fantastisch uitgedraaid. We mogen zelfs een vervolg maken.” De acteurs hielden zich ook aan het pact, iets wat hun personages in de film niet deden. Zij pleegden contractbreuk en werden uiteindelijk wel een koppel.

(lees verder onder de foto)

Wat er natuurlijk ook meespeelde in het verhaal, is dat Lana een vriend heeft. De actrice is al drie jaar samen met Antony De La Torre, bij ons bekend als de jonge versie van Jack Sparrow in de wereldberoemde piratenfilms met Johnny Depp. “Hij steunt me heel hard en is helemaal niet jaloers op Noah”, verklaart Lana. Ook Noah, die goed bevriend is met het koppel, beaamt dat. “Het is een hele toffe kerel.”