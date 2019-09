Hoofdrolspelers uit ‘Jurassic Park’ hernemen hun rol in ‘Jurassic World 3’ Redactie

26 september 2019

07u07

Bron: AD 2 Film In het derde deel van ‘Jurassic World’ keren oude bekenden terug. Originele castleden Jeff Goldblum, Laura Dern en Sam Neill hebben alle drie een rol in ‘Jurassic World 3', maakte regisseur Colin Trevorrow bekend tijdens een door website Collider georganiseerde screening van zijn korte film ‘Battle at Big Rock’.

De drie acteurs, die de hoofdrollen vertolkten in de originele ‘Jurassic Park’-film uit 1993, hebben in het nieuwe deel zelfs een redelijk grote rol. Voor Jeff is het overigens niet zo lang geleden dat hij in de Jurassic Park-franchise te zien was. In het tweede deel van ‘Jurassic World’, dat in juni verscheen, had hij al een cameo. Laura en Sam stonden langer geleden voor het laatst oog in oog met de dinosauriërs; zij keerden allebei kort terug in ‘Jurassic Park III’ uit 2001.

Hoe hun rollen in het verhaal van ‘Jurassic World 3' passen, is nog niet bekend. Verdere details over de avonturenfilm, die in juni 2021 moet verschijnen, werden niet gegeven. Wel keren Chris Pratt en Bryce Dallas Howard, die ook in de eerste twee delen een rol hadden, terug.

Van ‘Jurassic Park’, gebaseerd op het gelijknamige boek van Michael Chrichton, verschenen in totaal drie films. Deze werden opgevolgd door ‘Jurassic World’, waarvan in 2015 het eerste deel uitkwam.