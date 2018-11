Hoofdrolspelers Noah Centineo en Lana Condor willen een vervolg op ‘To All The Boys I’ve Loved Before’ KD

Film 'To All The Boys I've Loved Before'-hoofdrolspelers Noah Centineo (22) en Lana Condor (21) willen meewerken aan een vervolg op de populaire film. Ook de regisseur van de eerste film hoopt dat een vervolg er komt. "De beslissing ligt volledig bij Netflix", klinkt het.

“We willen een vervolg”, vertelde Lana recent aan Entertainment Tonight. “Ik heb dingen gehoord, maar er is nog niets concreet. Al denk ik wel dat er een grote kans is dat we een vervolg krijgen.” Ook Noah is enthousiast. “Ik zou het geweldig vinden, het zou net een cadeau zijn.”

Susan Johnson, die de regie in handen nam voor de eerste film, hoopt samen met de fans op een tweede deel. Volgens haar is het wachten op een startsein van Netflix. “Ze bekijken 28 dagen lang hoe goed een film het doet, daarna kan Netflix een beslissing maken over een mogelijk vervolg.”

De film, die eerder dit jaar uitkwam, betekende het begin van de carrière van de twee hoofdrolspelers. Lana werkt momenteel aan een film in Roemenië. Noah werd gecast in meerdere films, waaronder de remake van ‘Charlie’s Angels’.