Hondje van de Queen krijgt eigen animatiefilm MVO

17 oktober 2018

16u01 0 Film De laatste Corgi van de Britse koningin Elizabeth II is ondertussen al overleden, maar toch zal die worden vereeuwigd op het grote scherm.

‘The Queen’s Corgi’ wordt een grappige animatiefilm over een hondje genaamd Rex, één van de Corgi’s van de Queen.

Hoewel Elizabeth nooit echt een hondje had met die naam, was ze wel een groot hondenliefhebster en kweker van Corgi’s. Ze had er zelf in totaal meer dan 30. Enkele van hun namen waren Monty, Emma, Linnet, Willow, Holly, Spick en Span.

Haar laatste Corgi, Willow, stierf in april dit jaar. De koningin besliste zelf om te stoppen met het kweken van de honden, omdat ze vreest dat ze met haar 92 jaren op de teller niet lang genoeg meer zal leven om voor de diertjes te zorgen.

Haar twee laatste Dorgi’s, een kruising tussen een Corgi en een Teckel, leven nog wel. Zij heten Vulcan en Candy.

Wanneer en of ‘The Queen’s Corgi’ in de Belgische zalen te zien zal zijn, is nog niet bekend.