Hollywoodpioniers: de 15 vrouwen die filmgeschiedenis schreven

08 maart 2019

08u30 0 Film Het is Internationale Vrouwendag vandaag: hét ideale moment om 15 vrouwen in de bloemetjes te zetten die elk op hun manier een muurtje sloopten in Hollywood en daarmee filmgeschiedenis schreven.

De eerste vrouwelijke regisseur: Alice Guy-Blaché

De Franse Alice Guy-Blaché werkte voor de beroemde filmstudio Gaumont-Paris. In 1896 begon ze zelf films te maken. Haar eerste wapenfeit was ‘La Fée aux Choux’, die beschouwd wordt als de eerste fictiefilm ooit. Naar verluidt maakte Guy-Blaché tussen 1896 en 1922 meer dan 1.000 films, zij het als regisseur of als producer.

Het eerste vrouwelijke lid van de Directors Guild of America: Dorothy Arzner

Regisseur Dorothy Arzner maakte tussen 1920 en 1940 20 films en werd daarvoor als eerste vrouw beloond met een plaatsje in de vakbond Directors Guild of America. Daarnaast wordt ze beschouwd als de uitvinder van de boom-microfoon: een microfoon op een soort lange stok met een windscherm errond. Tijdens de opnames van ‘The Wild Party’ in 1929 wilde Arzner dat haar actrice Clara Bow vrij kon bewegen op de set, en dus liet ze een microfoon vastmaken aan een vislijn. De boom-mic was geboren.

Het eerste vrouwelijke Hoofd Kostuumontwerp: Edith Head

Edith Head begon in 1924 zonder enige relevante ervaring als kostuumontwerpster bij Paramount, en dat legde haar geen windeieren. Tijdens haar carrière werd ze 35 keer genomineerd voor een Oscar (waarvan ze er uiteindelijk 8 kon verzilveren) en ontwierp ze outfits voor meer dan 1.000 films. Ze kleedde de grootste sterren uit haar tijd en werd de eerste vrouwelijk hoofddesigner bij een grote studio.

De eerste Oscar voor ‘beste vrouwelijke bijrol’ voor een Afro-Amerikaanse vrouw: Hattie McDaniel

In 1940, elf jaar na de eerste Oscar-ceremonie, kreeg voor het eerst een Afro-Amerikaanse vrouw de Oscar voor ‘beste vrouwelijke bijrol’. Hattie McDaniel won, dankzij haar vertolking van Mammy in de klassieker ‘Gone With The Wind’. Helaas mocht ze vanwege de rassenscheiding niet bij de andere acteurs uit de film zitten, maar zat ze apart aan een tafeltje. McDaniel schreef trouwens ook op een andere manier geschiedenis: ze was ook de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die in de Verenigde Staten mocht zingen op de radio.

De actrice met de meeste Oscars voor ‘beste actrice’: Katharine Hepburn

Ze is een van de meest legendarische actrices aller tijden: de Amerikaanse Katharine Hepburn. Ze won in haar carrière het grootste aantal Oscars voor ‘beste actrice’ tot nu toe. Ze kreeg de vier prijzen voor haar acteerprestaties in ‘Morning Glory’, ‘Guess Who’s Coming to Dinner’, ‘The Lion in Winter’ en ‘On Golden Pond’.

De eerste rechtszaak tegen een filmstudio: Olivia de Havilland

In 1944 besloot actrice Olivia de Havilland om de strijd aan te binden met Warner Bros. In die tijd moesten acteurs een contract tekenen waardoor ze voor eeuwig aan een bepaalde studio gebonden waren. De Havilland won de rechtszaak en zorgde er daarmee voor dat het hele systeem grondig herbekeken werd. Een zet die zijn vruchten afwierp, want in 1947 won ze haar eerste Oscar voor de film ‘To Each His Own’, die ze in samenwerking met Paramount Pictures maakte.

De eerste Oscar voor ‘beste vrouwelijke bijrol’ voor een Aziatische vrouw: Miyoshi Umeki

In 1957 won de Japans-Amerikaanse actrice Miyoshi Umeki een Oscar voor ‘beste vrouwelijke bijrol’ voor haar vertolking van Katsumi Kelly in de film ‘Sayonara’. Ze was daarmee de eerste vrouw van Aziatische afkomst die eender welke Oscar mee naar huis mocht nemen. Tot op heden kon geen enkele andere Aziatische vrouw het haar nadoen.

De eerste vrouw die de Oscar voor ‘beste film’ wint: Julia Phillips

Filmproducente Julia Phillips schreef in 1974 geschiedenis, toen ze samen met haar toenmalige echtgenoot Michael Phillips de Oscar voor ‘beste film’ mee naar huis mocht nemen voor ‘The Sting’. Drie jaar later kreeg ze - deze keer alleen - opnieuw een nominatie voor ‘beste film’ voor ‘Taxi Driver’. Die kon ze helaas niet verzilveren.

De eerste vrouwelijke algemeen directeur van een filmstudio: Sherry Lansing

In 1980 werd Sherry Lansing de eerste vrouwelijke operationeel directeur (COO) van 20th Century Fox. In 1992 stapte ze over naar Paramount Pictures, waar ze CEO werd: algemeen directeur. Lansing was ook de eerste vrouwelijke studiobons die een ster op de Hollywood Walk of Fame kreeg.

De eerste Oscar voor ‘beste vrouwelijke hoofdrol’ voor een Afro-Amerikaanse vrouw: Halle Berry

62 jaar nadat Hattie McDaniel als eerste Afro-Amerikaanse vrouw een Oscar won voor ‘beste vrouwelijke bijrol’, kreeg Halle Berry in 2002 een Oscar voor ‘beste vrouwelijke hoofdrol’, voor haar vertolking in ‘Monster’s Ball’. Het werd een emotioneel moment voor de actrice, die gelukkig niet, zoals McDaniel, aan een aparte tafel moest gaan zitten.

De vrouw met het grootste aantal Oscar- en Golden Globe-nominaties: Meryl Streep

Acteerlegende Meryl Streep draait al even mee in de filmwereld en dat vertaalt zich ook in het aantal accolades die ze voor haar prestaties ontvangt. Zo werd ze sinds haar eerste Oscarnominatie voor ‘beste vrouwelijke bijrol’ in 1978 al 21 keer genomineerd voor een Academy Award - een absoluut record. Daarvan kon ze uiteindelijk drie beeldjes verzilveren. Ook op de Golden Globes doet ze het goed. De actrice werd 32 keer genomineerd, en ging met negen prijzen naar huis, waaronder de Cecile B. DeMille Award, een carrièreprijs. Dat zijn meer nominaties en overwinningen dan eender welke andere acteur - man of vrouw.

De eerste vrouwelijke regisseur die een Oscar wint: Kathryn Bigelow

Pas in 2010 won de eerste vrouwelijke regisseur een Oscar voor haar prestaties. Kathryn Bigelow won de Oscar voor ‘beste regisseur’ voor haar oorlogsfilm ‘The Hurt Locker’. Ze versloeg daarmee haar ex-man James Cameron, die genomineerd was voor ‘Avatar’.

De eerste vrouw die een animatiefilm regisseert: Jennifer Yuh Nelson

Het zal je misschien verbazen, maar pas in 2011 werd de eerste animatiefilm door een vrouw geregisseerd. Jennifer Yuh Nelson regisseerde ‘Kung Fu Panda 2', en was daarmee de eerste vrouw die een animatiefilm van een grote Hollywoodstudio onder handen nam. Het was meteen ook de meest winstgevende film ooit die geregisseerd was door een vrouw, tot Jennifer Lee’s ‘Frozen’ de fakkel overnam. Nelson regisseerde ook de derde ‘Kung Fu Panda’, maar dan samen met een man, Alessandro Carloni.

De eerste Afro-Amerikaanse regisseur die in de prijzen valt: Ava DuVernay

Regisseur Ava DuVernay breekt potten. Ze was de eerste Afro-Amerikaanse vrouwelijke regisseur die op filmfestival Sundance de prijs voor ‘beste regisseur’ won, werd als eerste Afro-Amerikaanse vrouwelijke regisseur genomineerd voor een Golden Globe voor ‘beste regisseur’ voor haar film ‘Selma’ en was de eerste gekleurde vrouw die genomineerd werd voor een Oscar voor ‘beste film’ voor ‘13th’. In 2016 was ze bovendien de eerste Afro-Amerikaanse regisseur die een film maakte met een budget van 100 miljoen dollar: ‘A Wrinkle in Time’.

De eerste vrouw die een Oscar, Grammy, BAFTA en Golden Globe wint in hetzelfde jaar: Lady Gaga

2019 was een belangrijk jaar voor Lady Gaga, die haar eerste grote acteerrol te pakken had in ‘A Star Is Born’. Ze verzorgde meteen ook mee de soundtrack van de film, en vooral het nummer ‘Shallow’ scoorde erg goed. Met dat nummer verzilverde ze vijf belangrijke filmprijzen: een Oscar voor het ‘beste originele nummer’, een BAFTA (British Academy Film Award) voor ‘beste filmmuziek’, Grammy’s voor ‘beste pop duo/groep optreden’ en ‘beste nummer geschreven voor visuele media’ en een Golden Globe voor het ‘beste originele nummer’. Daarmee is ze de eerste vrouw die in hetzelfde jaar een Oscar, Grammy, BAFTA en Golden Globe wint.

