Hollywooddebuut 'Beautiful Boy' van Felix van Groeningen gaat in Toronto in wereldpremière DBJ

26 juli 2018

11u18 0 Film ‘Beautiful Boy’, de eerste Amerikaanse film van Felix van Groeningen, gaat in het Canadese Toronto in wereldpremière. De film zal in september te zien zijn in de Gala & Special Presentation Line Up.

'Beautiful boy' is het Engelstalige debuut van regisseur Felix van Groeningen ('The Broken Circle Breakdown', 'De Helaasheid der Dingen') en ook deze film gaat over hoop en liefde. Hij kon daarvoor rekenen op topacteur Steve Carell ('The Big Short', 'Little Miss Sunshine') en rijzende ster Timothée Chalamet ('Call Me By Your Name', 'Interstellar'). De film werd geproduceerd door Plan B Entertainment, het productiehuis van Brad Pitt dat eerder al tekende voor moderne klassiekers als '12 Years a Slave', 'The Big Short' en 'Moonlight’.

'Beautiful Boy' is vanaf 21 november te zien in de Belgische zalen.