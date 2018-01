Hollywoodcarrière Dimitri Vegas gaat hard: nu ook rol naast Jean-Claude Van Damme MVO

10u09 0 Photo News Dimitri Vegas en Like Mike Film Dimitri Vegas scheert niet enkel hoge toppen als dj en producer, hij breekt ook door als acteur. Samen met zijn broer Mike speelt hij mee in 'Patser', de nieuwe film van regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. Enkele weken geleden raakte bekend dat hij een rol beet heeft in 'Rise of the Living Dead', de geplande prequel van de zombieklassieker 'Night of the Living Dead' én nu maakt Dimitri ook bekend dat hij zal schitteren naast een andere Belgische trots: Jean-Claude Van Damme, in de film ‘The Bouncer’, een actie-thriller.

Het gaat hard met de carrière van Dimitri Thivaios. Volgende maand speelt hij samen met zijn broer en andere helft van het duo Dimitri Vegas & Like Mike de meest waanzinnige shows in onder andere Indonesië, de VS en Mexico, intussen werken ze aan nieuwe muziek, maar daarnaast oefent Dimitri op een perfecte Engelse uitspraak én leert hij scripts vanbuiten. Want eind deze maand starten de opnames van 'The Bouncer'. Een kaskraker met in de hoofdrol Jean-Claude Van Damme.

Het is de tweede keer dat Dimitri Thivaios en Jean-Claude Van Damme samen op het scherm te zien zijn. ‘The Muscles from Brussels’ speelde ook mee in de videoclip van 'The Hum' in 2015, waarin ook Hollywoodster Charlie Sheen te zien is.De videoclip heeft zo’n één miljoen views op YouTube.

The Bouncer

Van Damme speelt de rol van Lukas, een buitenwipper oftewel ‘bouncer’ van een nachtclub die zorgt voor zijn 8-jarige dochter. Op een nacht verliest Lukas tijdens een ruzie de controle en belandt hij in de gevangenis. Zijn dochter wordt in een pleeggezin geplaatst. Het verhaal neemt een onverwachte wending wanneer Interpol Lukas rekruteert om een Nederlandse leider die vanuit België opereert ten val te brengen, in ruil voor de voogdij van zijn dochter.

Het verhaal is geschreven door Jérémie Guez, een opkomende Franse scenarioschrijver en regisseur die zijn debuut maakte met ‘A Bluebird in My Heart’ en meeschreef aan ‘Yves Saint Laurent’, ‘Burn Out’ en ‘The Night Eats the World’. Welke rol Dimitri zal vertolken, verklapt hij nog niet.

Wie Dimitri wel al graag eens aan het werk ziet als acteur, kan vanaf 24 januari terecht in de bioscoop. Dimitri en zijn broer Michael (Like Mike) vertolken een rol als bewakingsagent in 'Patser', de nieuwste film van regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah.