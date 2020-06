Hollywood maakt zich klaar voor het vreemdste awardseizoen ooit: “Genoeg tv-shows om te nomineren, maar geen films” MVO

30 juni 2020

18u27 0 Film En de Oscar gaat naar... tja, naar wie eigenlijk? Maandenlang ging de filmsector gebogen onder de gevolgen van de coronacrisis, en dat merken we vandaag aan de magere affiches van onze pas geopende bioscopen. Geen grote zomerbluckbusters deze keer. In een dappere poging om er toch nog een interessant awardseizoen van te maken in 2021, wordt er volop gegoocheld met data en reglementen. “Het is een enorm gepuzzel”, aldus Kristien Gijbels, onze vrouw ter plaatse.

Met ‘Mulan’ en ‘James Bond’ alleen komen we er niet, zo dachten de organisatoren van de Oscars ongetwijfeld. Enkele weken geleden liet The Academy al weten dat ook langspeelfilms die geen bioscooprelease hebben gehad mogen deelnemen aan de Oscars. Dat is een primeur in de geschiedenis van de organisatie. Het zet de deur ook wagenwijd open voor ambitieuze streamingdiensten zoals Netflix, die vorig jaar al een gooi naar de beeldjes deden met ‘The Irishman’ en ‘Marriage Story’. Deze keer hoeven ze zelfs niet te investeren in grote premières, want in principe komt elke degelijke productie op hun platform nu in aanmerking.

Daar stopt het echter niet. Om toch nog enkele ‘traditionele’ releases in de ceremonie te kunnen betrekken, wordt de uitreiking van de belangrijkste filmprijzen ter wereld acht weken uitgesteld, van 28 februari naar 25 april. Veel films die dit voorjaar en deze zomer zouden uitkomen, gaan nu later in première. Daarom gaan bij de komende Oscars ook producties die tussen 1 januari en 28 februari 2021 uitkomen op voor een award. Normaliter moeten alle films in het voorafgaande kalenderjaar in première zijn gegaan.

Stoelendans

Het verschuiven van de Oscars heeft zoals verwacht gevolgen voor meer awardceremonies, waardoor er intussen een heuse stoelendans is ontstaan. Ook de Independent Spirit Awards, het prijzencircus voor filmhuisfilms, heeft aangekondigd de ceremonie twee maanden uit te stellen. De Spirit Awards worden traditiegetrouw de dag voor de Oscars uitgereikt, en dat is in 2021 ook het geval. Net als bij de Academy Awards mogen films ook zijn uitgekomen in januari of februari om bij de ceremonie op 24 april mee te dingen naar een prijs. Ook de BAFTA’s zijn met twee maanden uitgesteld. De uitreiking van de belangrijkste Britse filmprijzen staat nu gepland voor 11 april in plaats van 14 februari, heeft de organisatie bekendgemaakt.

De Golden Globes vullen het rijtje aan: de uitreiking van de film- en televisieprijzen, die meestal op de eerste zondag van januari wordt gehouden, vindt nu plaats in het weekend dat eerder was gereserveerd voor de uitreiking van de Oscars: op28 februari. Onze vrouw ter plekke, Kristien Gijbels, is lid van de Hollywood Foreign Press Association, de organisatie die de Golden Globes elk jaar op poten zet. “Die data prikken is altijd een heel gedoe voor zender NBC”, legt ze uit. “En dit jaar beloofde het sowieso al een extra vervelende opdracht te worden. Het was moeilijk om die datum te verzetten omdat 7 januari al was vastgelegd en goedgekeurd met Beverly Hills PD - de lokale politie - om die dag het evenement te houden. Bovendien zijn er meer dan genoeg tv-shows om te nomineren, maar haast geen enkele film.”

De SAG Awards hebben nog geen uitsluitsel gegeven over de data van hun uitreikingen in 2021.