Hollywood kan bij pornoindustrie te rade gaan voor heropstart in post-coronatijden

14 mei 2020

17u43 0 Film Het coronavirus spaart ook Hollywood niet. Opnames van films en tv-series zijn tot nader order stilgelegd. De gezondheid van cast en crew heeft de hoogste prioriteit. Filmbonzen zijn druk bezig een eventuele heropstart uit te dokteren. De porno-industrie kan hierbij als voorbeeld dienen, weet Reuters.

Los Angeles huist met stadsdeel Hollywood ‘s werelds bekendste en belangrijkste filmepicentrum. De verstedelijkte vallei ten noorden van LA is de San Fernando Valley, bijgenaamd ‘Porn Valley’. Minstens 90 procent van alle Amerikaanse porno wordt geproduceerd door studio’s die ginds gevestigd zijn. De spreekwoordelijke muur tussen Hollywood en ‘adult entertainment’ lijkt misschien af te brokkelen: de expertise van de porno-industrie kan de reguliere filmindustrie helpen bij een heropstart in post-coronatijden.

De porno-industrie ontwikkelde in de jaren 90 een testsysteem uit voor mannelijke en vrouwelijke performers. Het bleek een noodzaak om acteurs en actrices te beschermen tegen aids, nog steeds een ongeneeslijke seksuele overdraagbare aandoening (soa). Directe aanleiding was een pornoacteur die eind jaren 90 een aids-test had vervalst en vervolgens verschillende collega’s tijdens opnames besmette.



Sleutelfiguur Sharon Mitchell, gewezen pornoactrice die later afstudeerde als seksuologe, werkte het PASS-systeem (Performer Availability Scheduling Services) uit. Performers (m/v/x) worden om de veertien dagen verplicht getest op alle mogelijke soa’s. De resultaten belanden in een database die toegankelijk zijn voor producenten en regisseurs. Zij kunnen aan de hand daarvan bepalen wie gezond is en daardoor geschikt is om op te draven in een pornoproductie. Mogelijk wordt iets soortgelijks in mainstream Hollywood uitgerold.

“Toen Covid-19 het nieuws begon te domineren, voelden we ons erg voorbereid”, verklaarde woordvoerder Mike Stabile van de Free Speech Coalition, een spreekbuis van de Amerikaanse porno. “We staan met onze expertise klaar om Hollywood bij te staan als de filmstudio’s hun producties heropstarten.”