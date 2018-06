Hollywood-heldinnen op hoge hakken: te bizar voor woorden, maar toch blijven ze opduiken MVO

26 juni 2018

13u01 5 Film Vrouwelijke actieheldinnen, ze zijn er al jaar en dag en worden alleen maar populairder. Nochtans hebben velen van hen één klein detail waar vrouwen in de bioscoopzaal zich mateloos aan ergeren: "Hoe kan je nu iemand in de pan hakken... wel, op hoge hakken?"

Het is een detail dat de meeste kijkers waarschijnlijk niet opvalt omdat het zo is ingeburgerd, maar eens je het ziet, kan het het niet vergeten. De grappende reacties kwamen massaal binnen na de première van de eerste 'Jurassic World'-film. Bryce Dallas, die de rol van professor Claire Dearing vertolkt, heeft namelijk de hele film lag naaldhakken aan. De makers van de prent hadden daar een schijnbaar logische verklaring voor: "Claire moest eruitzien als iemand die niet thuishoorde in de jungle", klinkt het. "We wilden dat haar outfit dat weerspiegelde."

Allemaal goed en wel, maar niet goéd genoeg, volgens de kijkers. "Die uitleg is verstaanbaar, maar jullie vergeten dat ze in diezelfde film ook een dinosaurus ontloopt op die schoenen?", aldus critici op Twitter. "Ik heb me er heel de film aan geërgerd: dat is gewoon niet realistisch."

The mos unrealistic thing about Jurassic World is the red head chick running thru the park for her life in high heels. Not a facking chance.🤨 Cindy Sura(@ cksura) link

Hi so I just watched the first “Jurassic World” (yes yes 3 years late I know) but how the HECK did Bryce Dallas Howard spend the ENTIRE movie running in high heels Elizabeth Armstrong(@ e_armstrong30) link

Plateauzolen

Klopt, en dan hebben kijkers er zelfs nog geen idee van hoé onrealistisch. Ellen Mirojnick, die al jaren actrices kleedt voor hun rol, legt uit dat het de gewoonte is om hakken te verbergen tijdens actiescènes. "Dat komt voornamelijk omdat de actrices hun stunts fysiek niet kúnnen uitvoeren op hoge hakken, dan staan ze niet stabiel genoeg. De truc die we gebruiken om dat te verdoezelen zijn zware, stevige schoenen met plateauzolen, die de actrices ongeveer dezelfde hoogte geven als wanneer ze op hakken staan. In die schoenen voeren ze dan hun vechtscènes uit. Let maar eens op, in de meeste films zal je de voeten van een vechtende vrouwelijke heldin bijna nooit zien!"

En inderdaad, wanneer Claire wegloopt van de T-rex in 'Jurassic World', zijn haar voeten nergens te bekennen. Ze is niet alleen. Ook Wonder Woman uit het DC-universum, gespeeld door Gal Gadot, draagt hakken - al zijn die al wat steviger. Gemma Arterton, die Gretel speelde in 'Hansel and Gretel: Witchhunters', heeft niet één vechtscène waarin haar schoenen zichtbaar zijn. Wie nog verder terugdenkt aan tv-heldinnen zoals 'Buffy The Vampire Slayer', zal merken dat de vampieren-dodende blondine zich verrassend goed kon redden op hoge schoenen... Om over 'Charlie's Angels' nog maar te zwijgen.

(Lees verder onder de video, nvdr)

Gewoonte

Ook Evangeline Lilly, die binnenkort te zien is als The Wasp in de Marvel-productie 'Ant-Man And The Wasp', grapte over de aanwezigheid van hoge hakken in een recent interview. "Ik hoorde de mannen altijd klagen dat hun superheldenkostuums zo oncomfortabel zaten", vertelde ze. "Dus ik had me voorbereid op het ergste. Maar toen ik mijn kostuum aandeed vond ik het best meevallen. Dus ik vraag me af, heb ik het meest comfortabele kostuum in het hele Marvel-universum?" Daarna tilt ze haar been op om haar hoge hakken te tonen. "Of is het gewoon dat mannen het niet gewend zijn om oncomfortabele dingen te dragen om er goed uit te zien?"

(Lees verder onder video, nvdr)

Nieuwe schoenen

Langzaam maar zeker begint de filmindustrie de boodschap echter te snappen. In de recente film 'Jurassic World II', heeft Claire haar hakken ingeruild voor een steviger paar stappers. Superhelden op extreem dunne naaldhakken komen in 2018 zelden tot nooit meer voor.

So many great things about the new #JurassicWorld but by far the best was @BryceDHoward definitively STOMPING her combat boot as she exits the plane, as if to say “OK Y’ALL THE HIGH HEELS ARE OFF, R U HAPPY??” 🦖 Julia Claire(@ bedtimejules) link

Als we ze dan toch zien, is de kans groot dat ze uit Amerika komen. Aziatische films tonen vrouwen namelijk zelden op verhoogde schoenen. Maar ook Hollywood draagt tegenwoordig zijn steentje bij: de cast van Marvels 'Black Panther' bestond voornamelijk uit vrouwen die in een realistisch ogend pantser, inclusief platte schoenen, gehuld waren. "Het moest er echt uitzien", klinkt het. "We hebben hun uitrusting gebaseerd op Oosterse krijgers, en die dragen uiteraard geen hakken."

Goede reden

"In sommige films zijn er goede redenen om vrouwen hoge hakken aan te doen", legt Mirojnick uit. Soms worden ze gebruikt om de superioriteit van een vrouwelijke strijder aan te tonen: in 'Atomic Blonde', met Charlize Theron in de hoofdrol, zien we hoe een vrouw op stiletto's een legertje mannen moeiteloos in de pan hakt, ondanks haar kleding-nadeel.

Daarnaast zien we in verschillende prenten hoe vrouwelijke heldinnen hun hakken uitschoppen, om een overgangsmoment in hun mentaliteit te tonen, of gewoon om een punt te maken: vechten doe je niet op stelten.

Een scène uit 'The Avengers' toont hoe Black Widow, gespeeld door Scarlett Johansson haar schoenen uitdoet voor ze aan haar gevecht begint. Later draagt ze ze naar buiten terwijl ze op kousenvoeten verder wandelt.

(Lees verder onder de video, nvdr)

Het mannelijk oog

"Eerlijk gezegd dragen heldinnen meestal hakken omdat regisseurs willen dat ze er sexy uitzien", haalt Mirojnick de schouders op. "En dat stereotype is langzaam maar zeker aan het verdwijnen." In de meest recente superheldenfilm 'Deadpool 2', draagt heldin Domino bijvoorbeeld een lage tot onbestaande hak.

"Ik werk persoonlijk het liefst samen met regisseurs die geen onderscheid maken tussen de kleding voor mannelijke en vrouwelijke helden. Gelukkig lijkt het steeds meer die kant op te gaan. Ik verwacht dus dat ik binnenkort véél minder hoge hakken in de superhelden-kast zal moeten bewaren," besluit ze met een glimlach.