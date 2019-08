Hoge eisen, geheime audities en ijskoude kinderen: zes weetjes over twintig jaar ‘The Sixth Sense” SD

06 augustus 2019

21u23 0 Film Twintig jaar geleden ging ‘The Sixth Sense’ in première. De horrorfilm was de grote doorbraak van regisseur M. Night Shyamalan en blijft een van de meest verrassende films aller tijden. We vieren deze verjaardag met zes fijne weetjes.

1. Hoge eisen

De toen nog onbekende M. Night Shyamalan schreef het scenario van ‘The Sixth Sense’ en was vastbesloten om zelf te regisseren. Hij legde dus enkele eisen vast: niet alleen moest hij de regisseur worden van ‘The Sixth Sense’, ook mocht er niet minder dan 1 miljoen dollar geboden worden op zijn scenario. Klinkt nogal hoogdravend voor een beginnend regisseur, maar het werkte. David Vogel, het hoofd van de Walt Disney Studios, las het script en bood prompt 2,25 miljoen dollar voor de rechten, zonder zelfs maar toestemming te vragen aan zijn bedrijf. Disney kon daar niet mee lachen, en Vogel werd zelfs ontslagen voor zijn controversiële beslissing. Daarnaast werden de productierechten op ‘The Sixth Sense’ doorverkocht aan Spyglass Entertainment.

2. Dokter Shymalan

M. Night Shyamalan besloot zichzelf een kleine bijrol cadeau te doen in ‘The Sixth Sense’. Als eerbetoon aan zijn ouders - die allebei artsen zijn - zou hij dokter Hill spelen. Alleen bleek de kritische regisseur niet tevreden met zijn eigen acteerprestatie en sneuvelden de meeste van zijn scènes.

3. DJ Willis

Hoofdrolspeler Bruce Willis was vastbesloten om een fijne tijd van de opnames te maken. ‘s Avonds organiseerde de acteur wilde feestjes voor de volwassen crewleden, die een permanente indruk achterlieten op regisseur Shyamalan, die toen slechts 28 jaar oud was. “Bruce heeft me zeker kennis laten maken met feesten en mezelf laten gaan”, bekende de regisseur aan Variety. “Hij was toen een belangrijke dj en de feestjes waren erg leuk. Hij zorgde zonder twijfel voor mijn eerste kater. Hij bleef me maar shotjes geven, die hij ‘snoep’ noemde: ‘Hier is snoep, hier is snoep.’ En de volgende ochtend kon ik niet meer uit de zetel en wist ik niet waar die hoofdpijn vandaan kwam. En hij lachte me grandioos uit.”

4. IJskoude kinderen

Wanneer Cole - een rol voor Haley Joel Osment - een geest ziet, is zijn adem duidelijk zichtbaar. Hoe de productie dat voor elkaar kreeg? Door Osment koud te maken. “Ze legden reusachtige plastic zeilen over de sets en pompten daarna ijskoude lucht binnen", vertelde Osment later aan Variety. “De temperatuur zakte onder nul en we konden onze eigen adem zien. Omdat het zo koud was, konden we maar een beperkte periode binnen zijn, en het meerendeel van de scènes sta ik ook nog in mijn ondergoed of zoiets.” Dat beaamt regisseur Shyamalan: “CGI stond toen nog niet op een punt waar ik me goed bij voelde. Osment was niet aan het acteren: het was koud en dat zie je aan zijn huid en de manier waarop hij rilt. Ik zou trouwens zelfs nu hetzelfde doen, vanwege de manier waarop de acteurs reageren.”

5. Echte geesten

De meeste binnenscènes werden gefilmd in een oud congrescentrum in Philadelphia. “Denk aan grote, lege gangen uit marmer. Er hing een beetje een sfeer uit ‘The Shining’ op de set”, vertelde Osment aan Variety. “Het was erg oud en er waren trappenhallen die erg diep doorliepen.” Een speciaal sfeertje, en dat had een invloed op de crew, herinnerde actrice Mischa Barton zich. “Ik weet niet of het alleen kinderen zijn die zich inbeelden dat alles behekst is, maar ik ben er vrij zeker van dat die plaats echt behekst was. Door geesten. Ik wil niet voor Night spreken, maar ik denk dat hij het wel leuk vond dat er zo'n enge sfeer rond de plek hing.”

6. Toni Collette’s geheime auditie

M. Night Shyamalan wilde erg graag dat Toni Collette Lynn zou spelen, de mama van Cole. Maar toen Collette uiteindelijk auditie kwam doen, zag ze er helemaal anders uit dan in haar meer recente films. “Haar haar was afgeschoren", herinnerde Night zich. “Ik weet niet meer of het voor zichzelf of voor een film was. Maar ze was zo geweldig.” Het veroorzaakte wel een probleem, want Shyamalan wilde de auditietape niet tonen aan de studio. “Ik was bang dat ze zich zorgen zouden maken over haar uiterlijk, dus ik zei: ‘Ik wil die vrouw uit ‘Muriel’s Wedding’ inhuren.’ Gelukkig kreeg ik steun en zei iemand: ‘Oh, ik vind die film geweldig.’ De studio heeft de auditie nooit gezien, dus ik had geluk.” En het haar van Collette in de film? “Toni draagt gedurende de hele film een pruik, die volgens mij uit ‘Velvet Goldmine’ komt. We hadden niet eens een pruik", lachte Shyamalan.