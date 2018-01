Hoeveel wereldsterren krijg je op één foto? DBJ

25 januari 2018

18u19

Ieder jaar brengt het Amerikaanse magazine Vanity Fair een Hollywood-editie uit, maar die van dit jaar is echt indrukwekkend. Op de foto staan wereldsterren als Robert De Niro, Oprah Winfrey, Nicole Kidman en Reese Witherspoon en het hele nummer staat in het teken van de #metoo-discussie.

De zogenaamde Hollywood Issue van het Amerikaanse magazine Vanity Fair is aan zijn 25ste editie toe en voor die jubileumeditie werden kosten noch moeite gespaard. Op de coverfoto staan dertien van de meest iconische acteurs en actrices van deze tijd.

De shoot staat deze keer, hoe kan het ook anders, helemaal in het teken van de #metoo-discussie. De vrouwen op de foto staan dan ook prominent afgebeeld en ze worden ondersteund door de mannen. De twee sterren uit de succesreeks 'Big Little Lies', Nicole Kidman en Reese Witherspoon, zien er prachtig uit, net als Claire Foy en Gal Gadot die respectievelijk Queen Elisabeth en 'Wonder Woman' speelden.

Ook de roodharige actrice Jessica Chastain, afgelopen jaar nog te zien in 'Molly's Game', staat te blinken in een rode jurk met naast haar de jonge beloftevolle Disney-actrice Zendaya die nu ook in 'The Greatest Showman' een rol heeft aan de zijde van Hugh Jackman. Last but not least is er natuurlijk Oprah Winfrey, één van de prominente stemmen in de #metoo-discussie en tot voor kort nog genoemd als mogelijke presidentskandidate.

Ook het rijtje heren, voor deze keer dus in de schaduw van de vrouwen, is behoorlijk indrukwekkend. Wereldsterren Robert De Niro, Harrison Ford, Michael B. Jordan, Michael Shannon, Graydon Carter en Tom Hanks trokken hun strakste smoking aan, maar lieten dus vooral de vrouwen schijnen.