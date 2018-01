Hoeveel van deze 20 jaar oude filmklassiekers heeft u gezien? DBJ

15u40

Bron: Kameraki 3

De tijd vliegt, ook in filmland. Het lijkt nog maar gisteren dat klassiekers als 'Saving Private Ryan, 'Armageddon', 'Meet Joe Black' en 'You've Got Mail' in de bioscoopzaal te zien waren, maar dat intussen alweer twintig jaar geleden. Hoeveel van de films uit het gezegende jaar 1998 heeft u gezien?

MJB Brad Pitt in 'Meet Joe Black'