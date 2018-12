Hoeveel kans maakt 'Girl' op een European Film Award? TK

12 december 2018

09u41

Bron: Belga 0 Film Nu zaterdag worden in het Spaanse Sevilla voor de 31ste keer de European Film Awards (EFA's) - vde Europese Oscars, zeg maar - uitgereikt. 'Girl', de debuutfilm van Lukas Dhont, is geselecteerd in drie categorieën: beste film, beste acteur en de prijs van de Europese ontdekking.

De transgenderfilm 'Girl' is eigenlijk niet de grote favoriet. Dat zijn 'Cold War' van de Poolse Brit Pawel Pawlikowski (bekend van 'Ida') en 'Dogman' van de Italiaanse cineast Matteo Garrone (bekend van 'Gomorrah'), niet toevallig de films die de meeste nominaties verzamelden.

Het vijf keer genomineerde 'Cold War' - film, regie, acteur, actrice en script - is een indrukwekkend mooi gefilmde zwart-witprent over een gedoemde relatie tussen een componist en een danseres/zangeres in het Europa van de jaren vijftig. 'Dogman' is een misdaadthriller met een hondenverzorger in een Zuid-Italiaans dorp in de hoofdrol. Net als 'Border' en 'Happy as Lazzaro' veroverde 'Dogman' vier nominaties.

Behalve 'Girl' en de twee voornoemde favorieten komen voor een bekroning in de belangrijkste categorie ook het Zweedse 'Border' van Ali Abbasi, over een foeilelijke grenswachter met een uitzonderlijke reukzin, en de magische parabel 'Happy as Lazzaro' van Alice Rohrwacher in aanmerking.

Met haar nominatie voor Beste Film treedt 'Girl' in de Vlaamse voetstappen van 'The Broken Circle Breakdown', de film van Felix van Groeningen die in 2013 de laatste vijf haalde, maar toen de duimen moest leggen voor 'La Grande Bellezza' van Paolo Sorrentino. De Franstalige Belgische cinema verzamelde in de loop der jaren al vijf nominaties - drie films van de broers Dardenne, 'C'est arrivé près de chez vous' en 'Toto le héros' -, maar ook die films grepen uiteindelijk naast de hoofdbekroning.

Polster maakt kans

Victor Polster, de hoofdrolspeler van 'Girl', heeft meer kans op een prijs, al botst de Vlaamse hoop ook in de categorie ‘beste acteur’ op de hoofdrolspelers van 'Dogman' en 'Cold War', Marcello Fonte (winnaar in Cannes) en Tomasz Kot. De andere kanshebbers zijn Rupert Everett als Oscar Wilde in 'The Happy Prince', Jacob Cedergren in 'The Guilty' en Sverrir Gudnason als Björn Borg in 'Borg vs McEnroe'. Polster heeft nu al de verdienste de jongste genomineerde te zijn sinds Jamie Bell in 2000 voor 'Billy Elliot'.

Voor de prijs van de Europese ontdekking, toegekend door de vereniging van filmcritici Fipresci aan de beste Europese debuutfilm, moet 'Girl' het opnemen tegen vijf andere prenten: 'Guilty', 'One Day', 'Scary Mother', 'Those who are fine' en 'Touch me not'. Voor een primeur kan 'Girl' hier niet meer zorgen. In 2011 ging de European New Discovery Award immers naar 'Adem', een film van Hans van Nuffel over een mucoviscidosepatiënt.

In de categorie ‘beste regie’ werd Dhont niet geselecteerd. Daar gaat de strijd tussen Pawlikowski, Garrone, Abbasi, Rohrwacher en de Israëliër Samuel Maoz, de regisseur van het controversiële 'Foxtrot', dat vorig jaar de Grote Prijs van de Jury won in Venetië.

Mocht 'Girl' tegen de verwachtingen in met lege handen terugkeren uit Sevilla, rest Dhont de troost dat zijn film al meermaals is bekroond, met als uitschieter de Caméra d'Or in Cannes, en dat 'Girl' reeds een nominatie op zak heeft als beste Foreign Language Film bij de Golden Globes. De film is voorts de Belgische inzending voor de Oscars.