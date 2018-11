Hoe zit dat nu met die Oscar-buzz? Dit zijn de grootste kanshebbers voor het nakende award-seizoen MVO

21 november 2018

16u00 1 Film In december beginnen we eraan: dan worden de nominaties voor de Golden Globes bekendgemaakt en wordt het awardseizoen officieel op gang getrapt. Maar uiteraard wordt er nu al gefluisterd over de grote kanshebbers van dit jaar. Wat blijkt? Het is België boven.

De Golden Globes, de Critics Choice Awards en uiteraard ook... de Oscars. We staan aan het begin van het award-seizoen, en hoewel er nog geen enkele nominatie bekend is, zijn er al wel erg uitgesproken kandidaten voor het goud. Een overzichtje.

Beautiful Boy

Het Hollywood-debuut van Felix Van Groeningen is sinds vandaag te zien in de zalen en laat niemand onberoerd. Al sinds de avant-première werd ‘Beautiful Boy’ gebombardeerd tot mogelijke prijzenmagneet. Internationaal richten alle blikken zich op deze opmerkelijke nieuwkomer, wat voor de Belgen wel fijn is, gezien de film dankzij de regie toch ook een beetje uit ons land komt.

In de hoofdrollen zien we Timothée Chalamet en Steve Carrell, als drugsverslaafde zoon en bezorgde vader. Hun acteerprestaties dragen de hele film, en er wordt nu al gefluisterd dat één van hen waarschijnlijk met de Oscar voor ‘Beste Acteur in een Hoofdrol’ zal gaan lopen. Voorbarig? Dat wel, maar heel onlogisch zou het ook niet zijn.

Chalamet is waarschijnlijk de grootste kanshebber. Vorig jaar sprong hij al in het oog dankzij zijn rol in ‘Call Me By Your Name’. Hoewel hij toen zelfs geen Oscarnominatie kreeg, zijn alle ogen vandaag op hem gericht. De Amerikaanse media verwachten alvast dat hij dit keer op het lijstje met nominaties van elke awardshow zal staan.

Of ‘Beautiful Boy’ ook bij de topfavorieten hoort om de gegeerde ‘Beste Film’-Oscar of Golden Globe in huis te halen, kan men voorlopig nog niet zeggen. Maar het komende awardseizoen zal hoogstwaarschijnlijk geen kale reis worden voor Van Groeningen.

First Man

Met ‘First Man’ zien we misschien de Oscar-terugkeer van Ryan Gosling, die in 2017 net naast de Oscar voor ‘Beste Acteur’ greep voor zijn hoofdrol in ‘La La Land’. Zijn tegenspeelster Emma Stone kon haar nominatie voor ‘Beste Actrice’ toen wél verzilveren. ‘La La Land’ werd heel eventjes - foutje van de firma - uitgeroepen tot ‘Beste Film’, maar uiteindelijk kregen ze ook die prijs niet mee naar huis. De Oscar ging naar ‘Moonlight’.

In zijn nieuwste film kruipt hij in de huid van de legendarische Neil Armstrong. De film vertelt de persoonlijke kant van het verhaal dat de geschiedenis voorgoed veranderde: de eerste maanlanding. Enkel en alleen al de draagkracht van dit iconische verhaal zou ervoor kunnen zorgen dat ‘First Man’ het ver schopt tijdens het awardseizoen.

‘The Crown’-ster Claire Foy speelt zijn echtgenote, die alle gebeurtenissen moet ondergaan vanaf de zijlijn, en maakt daarmee veel kans op de Oscar voor ‘Beste Actrice in een Bijrol’. Regisseur Damien Chazelle (33) was drie jaar geleden de jongste ‘Beste Regisseur’-Oscarwinnaar ooit, en zou nu zijn tweede beeldje kunnen binnenhalen.

A Star Is Born

Een remake van een remake, dat wel, maar Lady Gaga en Bradley Cooper deden het bijzonder goed in ‘A Star Is Born’. In die prent ontdekt muziekster Jackson Maine (Cooper) een uitzonderlijk zangtalent in de jonge, verlegen Ally (Gaga), die dankzij zijn inspanningen steeds beroemder wordt. Dat terwijl hij zijn eigen carrière steeds verder ziet wegzakken.

De anders zo extravagante Gaga speelt een simpel meisje met een fantastische stem, en de chemie tussen haar en Cooper is wat de film zo innemend maakt. Je zou niet zeggen dat het haar acteerdebuut is in een langspeelfilm, maar toch is het zo. Eerder wist ze wel al een rol in de serie ‘American Horror Story’ in de wacht te slepen.

Of de prent de twee musicals, de film uit 1937 én de Bollywood-remake genoeg zal overstijgen om groots te winnen tijdens het awardseizoen is nog maar de vraag. Maar ook op muzikaal vlak - denk aan ‘Beste Soundtrack’ - zou er hier wat te rapen kunnen vallen.

The Favourite

De naam zegt het zelf al: ook ‘The Favourite’ behoort dit jaar tot de Oscarfavorieten. De film vertelt over twee vrouwen die in de 18de eeuw aan het hof van de Britse Queen Anne dienen. Beiden willen ze niets liever dan het favorietje van de koningin worden, met alle gevolgen vandien.

Emma Stone is met deze rol terug van weggeweest, misschien wel op zoek naar haar tweede Oscar - haar eerste won ze in 2017 voor ‘Beste Actrice’ met ‘La La Land’. Naast haar zien we andere veelbelovende kandidaten voor een award, zoals Rachel Weisz en de Britse Olivia Colman, al lang een veteraan in het vak. Na de première op het Filmfestival van Venetië kreeg de prent in ieder geval talrijke lovende reviews.

If Beale Street Could Talk

Dit is de eerste film van regisseur Barry Jenkins sinds hij in 2017 de Oscar voor ‘Beste Film’ won voor ‘Moonlight’. ‘If Baele Street Could Talk’ is gebaseerd op een liefdesverhaal uit de jaren 1970', gesitueerd in het New Yorkse Harlem. Voorlopig wordt de film vooral besproken binnen de categorieën ‘Beste Regie’ en ‘Beste Screenplay’, maar daar kan natuurlijk nog verandering in komen.

Can You Ever Forgive Me?

Melissa McCarthy staat vooral bekend om haar comedywerk, maar laat in deze film zien dat ze ook een drama aankan. Ze speelt het waargebeurde verhaal van de Amerikaanse bestseller-schrijfster Lee Israel, die zich tot fraude laat verleiden wanneer haar carrière in het slop raakt. Ze schrijft zelf honderden brieven die afkomstig lijken te zijn van overleden acteurs en schrijvers, die dan voor veel geld verkocht worden op veilingen.

Zowel McCarthy als haar tegenspeler Richard E. Grant werden al vernoemd in verband met nominaties.

Roma

‘Roma’ is de eerste film van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuaron sinds hij de Oscar won voor ‘Gravity’ in 2014. Interessant is dat het om een zwart-wit-productie gaat. Op het Filmfestival van Venetië, waar de film in première ging, waren de reacties alvast erg positief.

Cuaron maakte de film in samenwerking met Netflix. Het valt dus af te wachten of de populaire streamingzender op deze manier een eerste Oscarwinnende film op de markt brengt.

Widows

Viola Davis werd bekend dankzij haar rol in de crimireeks ‘How To Get Away With Murder’. Sindsdien is ze niet meer weg te denken van de A-list; deze dame haalt awards binnen alsof het zoete broodjes zijn. In 2017 won ze de Oscar voor ‘Beste Vrouwelijke Bijrol’ in de film ‘Fences’, en ze heeft ook die Golden Globe op haar naam staan.

Regisseur Steve McQueen vertelt het verhaal van een groep vrouwen wiens criminele mannen omkomen tijdens een roofoverval. McQueen won al eens een Oscar voor ‘Twelve Years A Slave’ in 2014. Gillian Flynn, de auteur van ‘Gone Girl’, schreef mee aan het script.

Boy Erased

Hier zien we Russell Crowe als een pastoor die zijn zoon dwingt om conversietherapie te ondergaan, om hem “van zijn homoseksualiteit te genezen.” Een dergelijk controversieel onderwerp springt altijd in het oog wat awards betreft, en dat is dit jaar niet anders. Het verhaal is gebaseerd op de memoires van een schrijver die als tienerjongen naar zo’n ‘genezingskamp’ werd gestuurd en daar gruwelijke herinneringen aan heeft overgehouden. Naast Crowe zien we ook een klepper van een tegenspeelster: Nicole Kidman.

Destroyer

En daar is Nicole Kidman weer. In ‘Destroyer’ speelt ze een politiedetective die het nut van haar job al lang niet meer inziet. Ze wordt geplaagd door de herinneringen aan haar undercoverjobs, jaren geleden. De film focust zich vooral op de ontwikkeling van het personage, dus het is geen alledaagse politiefilm. Opmerkelijke transformaties, zoals Kidman in deze film onderging, doen het altijd goed op prijsuitreikingen.

The Front Runner

Ook Hugh Jackman doet dit jaar weer een gooi naar de Oscars. Zijn grote project ‘The Greatest Showman’ - een monsterproductie die gemaakt was om zo veel mogelijk prijzen te winnen - draaide vorig jaar haast op niets uit. Jackson wordt gezien als één van de meest ondergewaardeerde acteurs wat de Oscars betreft, maar misschien kan hij daar dit jaar verandering in brengen.

In ‘The Front Runner’ speelt hij democraat Gary Hart, die in 1988 streefde naar het Amerikaanse presidentschap. Enkele hardnekkige geruchten over buitenechtelijke affaires deden hem echter de das om. Regisseur Jason Reitman is erg geliefd bij de Academy, iets dat zeker in het voordeel van deze prent kan spelen.

Peterloo

‘Peterloo’ brengt de tragische gebeurtenissen op het slagveld van Peterloo (Manchester) in beeld, die zich 200 jaar geleden afspeelden. Een massa volk verzamelde zich toen om een hervorming van het parlement te eisen, om daarna neergeschoten te worden door de aanwezige militairen.

Regisseur Mike Leigh is één van de beste Britten in zijn vak. In combinatie met de politieke onrust in zijn land vormt de film een krachtig recept voor de Oscars. Bovendien werd hij al 7 keer genomineerd, dus misschien vindt de Academy dit jaar wel dat het eindelijk tijd is om hem ook een beeldje mee naar huis te geven.

The Old Man and The Gun

Robert Redford ontpopt zich tot een oude bankovervaller in deze film, die gebaseerd is op een waargebeurd verhaal. Enfin, de filmmakers beweren toch dat “het meeste ervan waar is.” Redford verklaarde dat dit wel eens zijn laatste filmrol zou kunnen zijn, iets wat hem zal doen opvallen tijdens het bespreken van de nominaties. Hij heeft immers nog nooit een Oscar gewonnen. Laatste kans?

The Hate U Give

‘The Hate U Give’ is gebaseerd op een Young Adult Novel, oftewel een roman voor jongvolwassenen. De politieke en maatschappelijke draagkracht van de prent is groot: het verhaal draait om een zwart meisje wiens beste vriendin wordt doodgeschoten door de politie. Een pijnlijke boodschap ten midden van het #BlackLivesMatter-tijdperk in Amerika.

Girl

In onze Belgische inzending voor ‘Beste Buitenlandse Film’ vertelt Lukas Dhont het pakkende verhaal van een jonge balletdanseres die geboren werd in het verkeerde lichaam en daar dagelijks mee worstelt. De verwachtingen voor een Oscar liggen in ons land, maar ook daarbuiten, erg hoog. De film viel vooral goed in de smaak in België, Nederland en Frankrijk. Nu is het nog afwachten of de Academy er hetzelfde over denkt.