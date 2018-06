Hoe 'Sleepless In Seattle' 25 jaar geleden de wereld van romcoms veranderde MVO

25 juni 2018

12u27 0 Film 'Sleepless in Seattle' kwam 25 jaar gelden voor het eerst in de zalen. Op dat moment had men er nog geen vermoeden van dat de romantische komedie één van de populairste uit de geschiedenis zou worden.

Voor de recente wedergeboorte van het genre, was er Nora Ephron. Haar naam op zich zegt u waarschijnlijk niet veel, maar haar werk zal wél een belletje doen rinkelen: de verhaallijnen van 'When Harry Met Sally', 'You've Got Mail' en 'Sleepless In Seattle' komen allemaal uit haar pen.

Hoewel ze de romantische komedie niet heeft uitgevonden, heeft ze het genre wel op ingrijpende manieren veranderd. "Ze heeft het happy end teruggebracht, maar tegelijk ook voor grappige, herkenbare personages gezorgd, met hier en daar een hoek eraf", zegt Erin Carlson, schrijfster van een boek over het leven van de filmmaker. "Nog belangrijker: dat deed ze in een tijd waarin de vrouwelijke stem nog vaak werd onderdrukt. Ze was één van de weinige vrouwen die als regisseur aan het werk waren in Hollywood. Bovendien maakte ze haar vrouwelijke personages (verrassend vaak vertolkt door Meg Ryan, nvdr) slim, grappig en eigenzinnig. Op die manier inspireerde ze zowat elke vrouw die ervan droomde om romantische scripts te schrijven."

Hulp van Hanks

'Sleepless in Seattle', uit 1993, verhaalt over een jongetje dat matchmaker speelt tussen zijn vader en een vrouw die twijfels heeft over haar verloofde. In de hoofdrollen zien we Meg Ryan, Tom Hanks en Rosie O'Donnell. De film bracht wereldwijd meer dan 220 miljoen op.

Nochtans was Hanks niet meteen zeker van zijn personage, Sam. "Zelfs zijn zoon heeft betere tekst", meende hij. Daarom hielp hij met het herschrijven van de rol. Ephron was zo onder de indruk dat Hanks mocht meeschrijven aan haar volgende hits, en zo ook de hoofdrol meepikte in 'You've Got Mail'.

"Sindsdien hebben vele schrijvers een voorbeeld aan hen genomen", aldus Carlson. "Vandaag kan je nog steeds de basis van vele romantische komedies terugleiden naar de roots van 'Sleepless in Seattle'."