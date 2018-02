Hoe meer force, hoe beter: al deze films en series staan nog op de Star Wars-planning TK

08 februari 2018

11u33

De eerste prent dateert al van 1977, en sindsdien is het universum van Star Wars niet meer weg te denken uit de filmwereld. De wereld van de Jedi's blijft razend populair, en dat beseft Disney maar al te goed. De huidige trilogie is nog niet eens afgelopen, maar het bedrijf maakte deze week al bekend dat er nieuwe films én een tv-serie op de planning staan. Tijd voor een overzicht: aan dit materiaal kan je je de komende jaren verwachten.

1. 'Solo: A Star Wars Story'

Lang hoeven fans niet te wachten op de volgende prent, want op 25 mei moet het verhaal van de jonge Han Solo in de zalen komen. Of dat is toch het plan, want het project liep wat vertraging op nadat de originele regisseurs ontslagen werden. De eerste trailer voor de film, met een verrassende Emilia Clarke (uit GoT), werd deze week alvast probleemloos gelanceerd.

2. 'Star Wars: Episode IX'

Volgend jaar, ergens in december 2019, wordt dan de derde en huidige trilogie afgerond met de toepasselijke titel 'Episode IX'. J.J. Abrams zal opnieuw regisseren, en dan komen we hopelijk te weten hoe het afloopt met Luke en co.

3. Nieuwe trilogie van Rian Johnson

De zopas uitgekomen 'The Last Jedi' werd niet geregisseerd door Abrams, maar door Rian Johnson. De film heeft het prima gedaan de afgelopen maanden, dus mag Johnson ook de volgende trilogie voor zijn rekening nemen. Wanneer we zijn materiaal mogen verwachten, is niet helemaal duidelijk, maar Lucasfilm (in 2012 overgenomen door Disney) liet wel al weten dat zijn verhaal 'buiten de Skywalker-saga zal plaatsvinden'.

4. Films van Benioff/Weiss

De namen Benioff en Weiss zeggen je misschien niet veel, maar als we je vertellen dat ze verantwoordelijk zijn voor Game of Thrones, gaat er vast een belletje rinkelen. In 2019 werken ze het verhaal van de ijzeren troon af, en daarna zouden ze naadloos overstappen in het Star Wars-universum. Eergisteren kondigde Variety aan dat ze een meerdere films mogen schrijven en produceren voor Disney. Blijkbaar waren de twee zelf op het bedrijf afgestapt met een goed idee, en mochten ze dat meteen uitwerken. Wanneer het project zal verschijnen of hoe het er zal uitzien, is nog onduidelijk, maar ook hier zou de verhaallijn niets met Skywalker en co te maken hebben.

5. Nog meer spinoffs

We kregen in het verleden al 'Star Wars: The Clone Wars' en 'Rogue One: A Star Wars Story', en dit jaar komt het verhaal van Han Solo uit (zie punt 1). Het moet niet altijd een trilogie zijn, zeg maar. Disney zou naar verluidt ook plannen hebben voor aparte films rond Obi-Wan Kenobi, Yoda en Boba Fett.

6. Tv-serie

Op het grote doek is er geen gebrek aan Star Wars, maar op het kleine scherm valt dat nogal tegen. Enkele maanden geleden liet Disney dan ook weten dat er plannen zijn voor een live action tv-serie. Die zal vermoedelijk hand in hand gaan met de eigen streamingdienst die Disney tegen volgend jaar wil lanceren.