Hoe groot is The Walt Disney Company nu echt? Ook deze onverwachte titels vallen onder het huis van de muis MVO

21 juli 2019

08u18 14 Film The Walt Disney Company is al sinds jaar en dag één van de grootste en belangrijkste spelers in de filmindustrie, en het film en tv-bedrijf wordt alleen maar groter. Hoewel de meeste mensen ondertussen al weten dat Disney recent 21st Century Fox heeft overgenomen, is er veel onduidelijkheid over de werkelijke spanwijdte van het bedrijf. Want ook déze onverwachte titels zijn eigendom van Disney...

Als we de ellenlange lijst met pretparken, waterparken, hotels, kledinglijnen, magazines, distributiebedrijven, muzieklabels, uitgeverijen, woongebieden, restaurants en vastgoed negeren, blijft er nog de indrukwekkende lijst van filmstudio’s en tv-zenders die onder Disney vallen over. Hier zetten we de belangrijkste titels die daarbij horen eens op een rijtje, met één trieste gedachte in het achterhoofd: verdwijnen al deze titels binnenkort van Netflix en andere tv-zenders, om de nieuwe streamingdienst Disney+ op te vullen? Of langs de meer rooskleurige kant, zal Disney+ dan toch zijn geld waard zijn?

Filmstudio’s

1. Walt Disney Studios

Laten we beginnen met wat iedereen wél weet: The Walt Disney Company is uiteraard eigenaar van de iconische Walt Disney Studio’s. Daaronder vallen Walt Disney Pictures, de studio die we kennen van onze geliefde tekenfilms én de bijhorende remakes, zoals ‘Dumbo’, ‘Aladdin’ en ‘The Lion King’, maar ook van andere hits, zoals ‘Frozen’ en binnenkort ‘Frozen 2'.

Pixar Animation Studios staat dan weer in voor de digitale animaties van onder andere ‘Toy Story’, ‘Finding Nemo’ en ‘Coco’. Daarnaast is er ook productiehuis Disney Nature, een studio die natuurdocumentaire’s maakt met een emotionele verhaallijn.

2. Buena Vista Motion Pictures Group

Tegenwoordig krijgt deze tak van het bedrijf een nieuwe naam: Walt Disney Studio’s Motion Pictures Group. Het distributiebedrijf werd opgericht in 1954, omdat dat de broers Walt en Roy Disney zelf controle wilden over de verspreiding van hun werk. De volgende merken vinden we terug onder deze overkoepeling:

Touchstone Pictures

Touchstone is onderdeel van de Motion Pictures group, en het productiehuis heeft heel wat bekende titels op haar naam staan. Sommigen daarvan werden rechtstreeks gelinkt aan het merk Disney, zoals het immer populaire ‘The Nightmare Before Christmas’ en ‘Who Framed Roger Rabbit’, maar er zitten ook heel wat andere grote namen tussen, zoals ‘Pretty Woman’, ‘Dead Poets Society’, ‘10 Things I Hate About You’, de ‘Step Up’-films, ‘Armageddon’, ‘Confessions Of A Shopaholic’, ‘Good Morning Vietnam’, ‘Coyote Ugly’, ‘Pearl Harbor’, ‘Flight Plan’, ‘Sister Act’, ‘War Horse’, ‘The Last Song’, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Hollywood Pictures

Hollywood Pictures is een perfect voorbeeld van een studio die wel aan Disney toebehoort, maar de naam niet in de rondte gooit. Ze maken namelijk films voor een volwassener publiek dan het moederbedrijf. De allereerste film van de studio was Arachnophobia uit 1990. Andere titels zijn bijvoorbeeld: ‘The Sixth Sense’, ‘While You Were Sleeping’, ‘G.I. Jane’, ‘An American Werewolf In Paris’, ‘Deconstructing Harry’, ‘Camp Nowhere’ en ‘Color Of Night’.

Caravan Pictures

Momenteel niet meer operatief (de studio sloot twintig jaar geleden in 1999), maar nog steeds eigendom van Disney, is Caravan Pictures. Destijds een onafhankelijke filmdistributeur die in tegenstelling tot de grotere studio’s van het bedrijf, acteurs niét vastlegde voor meerdere films in één keer. Men focuste zich eerder op goede acteurs in voorspelbare rollen, om met een klein budget films te maken die vaak werden geregisseerd door screenwriters. De studio kreeg 30 miljoen dollar per jaar, om zo’n vijf tot zeven films uit te brengen.

Hieronder vinden we enkele opvallende titels als ‘The Parent Trap’, ‘Flubber’ en ‘The Horse Whisperer’.

3. Marvel Entertainment

Ondertussen een franchise waar niemand meer omheen kan: het Marvel-imperium. In 2009 sloot Disney namelijk een deal van 4.24 miljard dollar met Marvel Entertainment om het bedrijf in zijn geheel te kunnen overnemen - het gaat dus zowel over de stripreeksen waar het bedrijf om bekendstaat, als om de filmrechten om die strips naar het witte doek te brengen. Een pittig prijskaartje, maar het heeft de studio zeker geen windeieren gelegd. De filmrechten op Marvel-producten zijn tegenwoordig de gouden graal van de filmwereld. Nooit waren superheldenfilms zo populair als vandaag.

Met 23 rasechte blockbusters in het zogenaamde Marvel Cinematic Universe, uniek in zijn genre, heeft de aankoop Disney al vele miljarden opgebracht. ‘Avengers: Endgame’, de laatste film in het saga, staat bovendien op het punt om het box office wereldrecord aller tijden te breken. En om toch even de link te leggen naar de vele pretparken die Disney bezit: die worden allemaal omgebouwd om een speciaal Marvel-gedeelte toe te voegen.

4. Lucasfilm

Wie Lucasfilm zegt denkt maar aan één ding: ‘Star Wars’. Een franchise die al vele jaren standhoudt als één van de meest geliefde filmreeksen ter wereld. Een spraakmakende overname was het, toen Lucasfilm in 2012 werd overgenomen door Disney. Voor de prijs van 4 miljard dollar verkocht oprichter George Lucas zijn geesteskind aan dee mensen die hij zelf de ‘blanke slavendrijvers’ noemde. Zelf was hij ertegen om een nieuwe film te maken, gewoon omdat fans nog meer ‘Star Wars’-prenten wilden zien. Disney heeft echter één gouden regel: geef het publiek wat het wil. Met de rechten voor ‘Star Wars’ in handen ging het bedrijf zorgeloos verder met het uitbrengen van film in een ‘galaxy far, far away’. We kregen een nieuwe trilogie met het vrouwelijke hoofdpersonage Ray, en een stand alone film genaamd ‘Rogue One’, én een prequel over Han Solo, die simpelweg ‘Solo’ werd genoemd.

De reacties van fans op deze nieuwe installaties zijn verdeeld, en zelfs Mark ‘Luke Skywalker’ Hamill beweerde zelf dat het nalatenschap van Luke werd bezoedeld door ‘The Last Jedi’. Maar het geld blijft rollen, dus ook de camera’s.

5. 20th Century Fox

De meest recente aanwinst van The Walt Disney Company, en misschien ook wel de meest interessante. Fox was aanvankelijk één van de andere grote spelers op de markt, maar moest stukje bij beetje toegeven aan de concurrentie. Onder Fox vallen onder meer alle ‘The X-Men’- en ‘Fantastic Four’-films en ‘Deadpool’, één van de weinige stukjes uit de Marvel-franchise waar Disney nog geen recht voor bezat. Fans speculeren al wild over de mogelijkheden: worden The X-Men dan eindelijk deel van Disney’s Marvel Cinematic Universe, en kunnen we dus bijvoorbeeld Wolverine en Captain America in één film zien? Daarop is het nog even wachten, meent de studio, jammer genoeg.

Ondertussen kunnen we wel genieten van ‘The Simpsons’, die er zelf enorm de draak steken met hun recente overname. Zo staken de makers van de show hun gele mannetjes al in en Disney-jasje. “Zet die oren op, jongens”, horen we Homer zeggen. “We moeten een goede eerste indruk maken op onze nieuwe bazen.” Ondertussen gaven ze al wel mee dat ‘The Simpsons’ binnenkort te bekijken zijn via Disney+, de streamingzender van Disney. Laat ons hopen dat ze niet achter een betaalmuur verdwijnen.

Grappig genoeg voorspelden ‘The Simpsons’ - zoals ze al vele dingen per ongeluk hebben voorspeld - hun eigen overname door Disney al in 1998. Toen was er een bord met ‘21st Century Fox: a division of Walt Disney CO.’ te zien in één van hun afleveringen.

Naast ‘The Simpsons’ zijn er nog enkele bekende shows die bij Fox horen, zoals ‘American Horror Story’ en ‘Empire’.

Leuk weetje: dankzij de overname van Fox brengt Disney de eerste film voor volwassenen uit in vijf jaar tijd. En daarmee bedoelen we ‘uitsluitend voor volwassenen’. Het gaat om ‘Stuber’, een film die al zo lang op de agenda van Fox stond dat Disney contractuele verplicht werd om de prent te laten verschijnen. Ook al heeft die een 17+-label, iets dat Disney meestal vermijdt als de pest. In de film zien we ‘Guardians Of The Galaxy’-acteur Dave Bautista in een buddy-comedy waarin af en toe al eens gevloekt en geschoten wordt. Een paar seksuele uitspraken en in Amerika heb je al snel een strenge rating. Disney moet bovendien álle Fox-films die afgewerkt ofwel in productie waren nog uitbrengen.

Last but not least, ook de box office recordhouder aller tijden, ‘Avatar’, is sinds de overname onderdeel van Disney. De film staat al tien jaar op de eerste plaats, wat betekent dat er nooit meer cinematickets werden verkocht voor eender welke andere film. In één van de Amerikaanse Disneyparken werd er al een volledig apart pretpark in het thema van ‘Avatar’ gebouwd.

TV zenders en programma’s

1. Hulu

Hulu is in ons land niet beschikbaar, maar het valt erg te vergelijken met Netflix. Er zijn programma’s op te zien die wij wél kennen, zoals het intrigerende ‘The Handmaid’s Tale’. Dat werd bij ons op Canvas uitgezonden. Disney kreeg de meerderheid van de Hulu-aandelen in handen na de overnamen van 21st Century Fox, in maart dit jaar. De officiële verkoop van Hulu ligt nog vijf jaar in de toekomst (tegen die tijd belooft Disney 27.5 miljard dollar neer te tellen), maar dat neemt niet weg dat Disney nu alle belangrijke beslissingen rond het streamingplatform en de inhoud erop mag nemen. Welkom bij de Disney-familie, Offred.

2. ABC

De American Broadcasting Company, waaronder ABC Television Studio en 8 lokale radiostations, is praktisch gezien het tv-platform van Disney voor volwassenen. Voor kinderen is er ook Disney Channel, waar we later op terugkomen.

Heel wat series die ook bij ons populair zijn kunnen we daar terugvinden. Onze favoriete ziekenhuisdrama’s, bijvoorbeeld: ‘Grey’s Anatomy’ en ‘The Good Doctor’.

Maar ook komedies zoals ‘Modern Family’, ‘The Middle’ en ‘The Muppets’ zijn daar mooie voorbeelden van.

(Lees verder onder de foto’s)

En om een beetje misdaadbestrijding zitten ze niet verlgen. ‘How To Get Away With Murder’, ‘Scandal’ en ‘Marvel’s Agent’s Of S.H.I.E.L.D.’ houden je op het puntje van je stoel.

Dé realityshow van de states, ‘The Bachelor’, staat ook op hun naam. Net als de talkshow van Jimmy Kimmel: ‘Jimmy Kimmel Live!’.

3. ESPN (Sport)

ESPN is een sportmediaconglomeraat, of simpeler gezegd: hier worden alle belangrijke sportprogramma’s uitgezonden. Ja hoor, ook daar houdt Disney zich mee bezig. NBA basketbal, UEFA voetbal, NFL rugby, honkbal en NHL hockey... Ze horen er allemaal bij. Disney is in het bezit van 80% van de aandelen, wat ESPN betreft. Dat betekent dat ze de uitvoerende macht over de zender hebben en dus de doorslag geven bij alle beslissingen.

4. History Channel

The Walt Disney Company bezit 50% van de aandelen van A&E Group, het bedrijf waaronder History Channel valt. Zo krijgt Disney toegang tot vele documentaires en historische programma’s. Zo liet men al weten dat de History Channel-programma’s binnenkort ook bekeken kunnen worden via streamingzender Disney+.

5. Disney Channel

Deze is uiteraard geen verrassing. Disney Channel is de voornaamste uitlaat van nieuwe Disneyprogramma’s en films voor kinderen en jongeren. Hun laatste grote hit is de tv-serie ‘Descendats’, over de nakomelingen van bekende Disneyschurken. De reeks heeft in tussentijd al twee bijhorende films. Maar natuurlijk kennen we Disney Channel ook van ‘Hannah Montana’ (waardoor zangeres Miley Cyrus beroemd werd), ‘Wizards Of Waverly Place’ (de doorbraak van Selena Gomez) en ‘The Suite Life Of Zack & Cody’. In België en Nederland worden de programma’s op Disney Channel naar het Nederlands vertaald. Misschien is uw kind ook grote fan?

6. Disney XD

Een zender die gelijkaardig is aan Disney Channel, maar die in tegenstelling tot de live action-programma’s daar vooral animatiereeksen uitzendt. Denk aan ‘De 101 Dalmatiërs’ en de animatieseries over het superheldenteam The Avengers en Spider-Man. De zender werd gelanceerd in 2009, om de oude zender Toon Disney - die thematisch iets anders in elkaar zat - te vervangen.

7. Disney Junior

Dit is de zender voor de allerkleinsten, waarvan er ook programma’s in België te zien zijn. Het gaat vooral om simpele maar educatieve programma’s die volledig geanimeerd zijn. ‘Sofia: Het prinsesje’ en ‘Club House Disney’ zijn hier regelmatig te zien. Alsook een nieuwe serie rond de leeuwenkoning: ‘The Lion Guard’.

10. National Geographic

Tot slot heeft Disney het merendeel van de aandelen (73%) van National Geographic in handen, wat Disney ook hier de uitvoerende macht binnen de zender maakt. De programma’s die momenteel op de zender te zien zijn, zullen ook beschikbaar worden gemaakt op Disney+. Het gaat vooral over natuurdocumentaires, maar ook over historische programma’s.

10. FX Networks

Dit netwerk behoorde vroeger toe aan Fox Entertainment, maar is sinds de overname van Fox in handen van Disney. De zender bestaat al sinds 1994 en wordt vergeleken met HBO. Vooral de series ‘ Nip/Tuck’, ‘Sons Of Anarchy’, ‘American Crime Story’, ‘American Horror Story’, ‘Legion’ en ‘Fargo’ konden internationaal op veel lof rekenen.

Streamingdienst Disney+, of ook: waar al het bovenstaande binnenkort naar verdwijnt

Het is na dit overzichtje wel duidelijk dat we niet mogen onderschatten hoeveel films en tv-series er in handen van The Walt Disney Company liggen. Binnenkort lanceert de zender een eigen streamingplatform, dat we hierboven al een paar keer hebben besproken. Disney+ wordt de grootste concurrent van Netflix op de markt, en zal in november al gelanceerd worden in de Verenigde Staten. Wanneer de zender ook bij ons beschikbaar wordt is nog niet bekend, maar het wordt verwacht dat Disney dat volgende maand bekend zal maken op D23, een grote Disney-expo waar ze elk jaar belangrijk nieuws melden.

Disney+ is een gloednieuw product. Eind vorig jaar maakte Disney CEO Bob Iger bekend dat het bedrijf met een eigen streamingdienst op de proppen komt, en dat Disney net als Netflix eigen content voor dat platform zal gaan maken. En dat zijn niet zomaar flutseries. De eerste wordt er eentje over Loki, de enorm geliefde halfgod uit ‘Thor’. Een productie die 100 miljoen kreeg om mee te spelen. De eerste beelden uit de serie ‘Loki’ zijn ondertussen al gelekt, en het ziet er veelbelovend uit. Ook ‘Falcon & The Winter Soldier’, die we kennen uit ‘Captain America’, krijgen hun eigen serie.

Weg van Netflix

Disney zal hoogstwaarschijnlijk een groot deel van hun films weghalen van Netflix, nu hun eigen platform is geboren. Dat geldt onder andere voor alle Disneyklassiekers, alle Star Wars-films, alle Marvel-films, en nieuwe films zoals ‘The Lion King’ zullen Netflix waarschijnlijk nooit halen. Bovendien zijn alle titels die we hierboven al hebben besproken kansmakers om op het platform terecht te komen. Meer info over wat er wanneer precies verdwijnt vind je hier. Misschien toch maar een extra abonnementje overwegen, dan?