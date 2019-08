Exclusief voor abonnees Hoe Disney zijn bijna-monopolie wil uitspelen: “Wij gaan de wereld van entertainment veranderen” Robin Broos

30 augustus 2019

13u56

Bron: De Morgen - Content redactie 0 Film Het was al het grootste mediabedrijf in de VS, en sinds de overname van Fox is The Walt Disney Company een ware mastodont. Wat is het van plan met zijn laatste aankoop? En hoe past dat in de aangekondigde aanval op Netflix? Topman Bob Iger en co. doen het uit de doeken in Californië en wij zijn erbij.

“Everything the light touches, is our kingdom.” Met de woorden van Mufasa uit The Lion King ging afgelopen weekend D23 Expo van start, een grootse fanbeurs van The Walt Disney Company in Anaheim, op een steenworp van het originele Disneyland. Ruim 100.000 fans reisden ervoor naar Anaheim, om er presentaties van nieuwe films met bijhorende vedettenparade te aanschouwen. Onder meer Angelina Jolie, Robert Downey Jr. en de volledige cast van de nieuwe Star Wars werden daarvoor ingevlogen.

