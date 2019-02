Hoe de Oscars toch (een klein beetje) Belgisch kleuren HL

27 februari 2019

00u00 0 Film De Oscarshow was niet de meest kleurrijke ooit, maar hij had wel een zwart-geel-rood randje. Acteur Govert Deploige werkte mee aan de Vlaamse versie van winnaar 'Spider-Man: Into the Spider-Verse'. "Ik ben dankbaar voor hun vertrouwen."

De film, die in Vlaanderen 'Spider-Man: Een Nieuw Universum' heet, kreeg de Oscar voor Beste Animatiefilm. Eerder werden al een Golden Globe en BAFTA gewonnen. "Ik ben zo trots dat ik mijn steentje kon bijdragen", zegt Govert. "Ook al was het aan de zijlijn. Ik mocht de originele dialogen naar het Nederlands vertalen, de stemmencast helpen kiezen en de dubbing regisseren. Hier en daar hoor je me als nevenpersonage. De samenwerking met Sony Pictures verliep hartelijk. Ze drongen zich nooit op als regelneven en ik ben immens dankbaar voor hun vertrouwen."

In de Vlaamse versie hoor je de stemmen van onder anderen Koen De Bouw (Spider-Man Noir) en Dimitri Vegas (Peter Parker). "Dimitri stond, als superfan van 'Spider-Man', zéér geëngageerd in de studio. Niet verwonderlijk dus, dat hij na de Oscars als eerste met felicitaties op mijn Instagrambericht reageerde", zegt Govert.

Het is overigens niet het enige Belgische Oscarsucces. De kroon van het hoofdpersonage in de film 'Black Panther', die drie awards won, is uit de 3D-printer van het Leuvense bedrijf Materialise gerold.